Antena Căutare
Home Lifestyle Food 5 rețete cu tofu bogate în proteine de origine vegetală

5 rețete cu tofu bogate în proteine de origine vegetală

Tofu este campionul proteinelor vegetale. Este versatil, accesibil și ușor de adaptat la aproape orice stil culinar. Poți prepara preparate rapide pentru zile aglomerate, dar și preparate mai elaborate pentru cinele de weekend fără a face compromisuri la gust.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 15:25
Galerie
Tofu este o sursă foarte prețioasă de proteine vegetale și poate fi integrat în foarte multe rețete | Shutterstock

Alegerea tipului de tofu dictează reușita rețetei. Tofu ferm sau extra-ferm își păstrează forma în stir-fry, la cuptor sau pe grătar, în timp ce tofu silken creează baze catifelate pentru sosuri, dressinguri și creme. Presarea tofu-ului 15–20 de minute elimină excesul de apă și dublează capacitatea de a absorbi marinadele — un detaliu simplu care face diferența. Marinadele echilibrate intensifică aroma fără a încărca rețeta.

Pentru un profil nutrițional complet combină tofu cu fibre și micronutrienți: legume colorate, cereale integrale, semințe și nuci pentru crocant și grăsimi bune. Drojdia inactivă adaugă umami și un plus de proteine, iar tahini, avocado sau uleiul de măsline rotunjesc textura. Astfel, obții mese care țin de foame, susțin masa musculară și energia, dar rămân ușoare pentru digestie.

CITEȘTE ȘI: Ce beneficii are brânza tofu. Cum poți să o consumi

Câte tipuri de tofu există și pe care să îl alegi

Articolul continuă după reclamă

Tofu, aliment tradițional asiatic obținut prin coagularea laptelui de soia și presarea cașului rezultat, vine în mai multe variante, diferențiate prin textura, conținutul de apă și metoda de prelucrare.

Cele mai cunoscute tipuri sunt tofu moale sau „silken” (cu textură fină, aproape cremoasă, folosit în supe, smoothie-uri sau deserturi), tofu ferm și extra-ferm (potrivit pentru prăjire, coacere sau grătar, își păstrează bine forma), tofu presat sau afumat (cu aromă intensă, gata de consum), tofu marinată (gata condimentată, pentru salate și preparate rapide) și tofu fermentat sau „stinky tofu” (specific unor regiuni asiatice, cu gust foarte puternic). Există și tofu uscat sau deshidratat, folosit în preparate tradiționale chinezești, precum și variante aromatizate cu ierburi, condimente sau sosuri.

Alegerea tipului de tofu depinde de modul în care urmează să îl gătești. Pentru preparate cremoase sau pentru a-l integra în smoothie-uri și creme, varianta silken este ideală, datorită conținutului ridicat de apă și texturii delicate.

Dacă vrei să îl prăjești, să îl gătești la grătar sau să îl adaugi în mâncăruri stir-fry, tofu ferm sau extra-ferm este alegerea potrivită, pentru că nu se sfărâmă ușor. Tofu afumat sau marinat este potrivit pentru salate, sandvișuri sau platouri reci, deoarece are deja gust intens și nu necesită preparare suplimentară. În schimb, tofu fermentat este mai degrabă un ingredient pentru cei familiarizați cu bucătăria asiatică autentică, fiind foarte intens ca aromă și miros.

Pentru un rezultat bun în rețete, este esențial să adaptezi textura și aromele tofu la tipul de preparat. Dacă îl gătești acasă, tofu ferm poate fi presat înainte pentru a elimina excesul de apă, astfel încât să absoarbă mai bine marinada sau condimentele. Dacă ești la început, varianta fermă sau extra-ferm simplă este cea mai versatilă, urmând ca pe măsură ce te obișnuiești cu gustul să experimentezi cu sortimente mai speciale.

CITEȘTE ȘI: Tofu cu varză picantă

Salată de post cu tofu

Salata de post cu tofu este o alegere potrivită pentru un prânz ușor sau o cină rapidă, combinând proteinele vegetale din tofu cu prospețimea legumelor și aromele unei vinegrete simple.

Ingrediente

  • 200 g tofu ferm
  • 100 g salată verde sau mix de frunze (rucola, baby spanac, valeriană)
  • 100 g roșii cherry
  • 1 castravete mediu
  • 1 ardei gras roșu
  • 50 g măsline fără sâmburi
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 1 linguriță muștar Dijon (5 g)
  • sare și piper după gust
  • opțional: verdeață proaspătă (pătrunjel, mărar, busuioc)

Mod de preparare

Tofu-ul se scoate din ambalaj, se scurge bine și se tamponează cu prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de apă. Se taie cuburi mici și, pentru un plus de gust, se poate rumeni ușor într-o tigaie antiaderentă, fără ulei, timp de 3-4 minute, întorcându-l pe toate părțile. Legumele se spală, se curăță și se taie: frunzele de salată se rup în bucăți potrivite, roșiile cherry se taie pe jumătate, castravetele și ardeiul se feliază subțire.

Într-un bol mare se pun legumele, măslinele și tofu-ul. Separat, într-un castron mic, se amestecă uleiul de măsline, sucul de lămâie, muștarul, sarea și piperul până se formează o emulsie. Dressingul se toarnă peste salată, se amestecă ușor și se presară verdeața tocată. Salata se servește imediat, simplă sau alături de pâine integrală ori lipii coapte.

CITEȘTE ȘI: Hummus cu mix de semințe, varză kale și cremă de tofu marinat

Salată cu tofu afumat

Salata cu tofu afumat este o opțiune hrănitoare și aromată, perfectă pentru mesele de post sau pentru cei care preferă proteinele vegetale. Gustul intens al tofu-ului afumat se combină armonios cu legumele proaspete și un dressing ușor, creând un preparat echilibrat și sățios.

Ingrediente

  • 200 g tofu afumat
  • 100 g mix de salată verde (rucola, baby spanac, frunze de salată roșie)
  • 100 g roșii cherry
  • 1 ardei gras galben
  • 1 morcov mediu
  • 2 linguri semințe de dovleac sau floarea-soarelui
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură oțet balsamic
  • 1 linguriță sirop de arțar sau agave
  • sare și piper după gust

Mod de preparare

Tofu-ul afumat se taie cuburi sau fâșii subțiri și se rumenește ușor într-o tigaie antiaderentă, fără ulei, timp de 3-4 minute, pentru a-i intensifica aroma. Mixul de frunze se spală, se scurge și se pune într-un bol mare. Roșiile cherry se taie pe jumătate, ardeiul se feliază subțire, iar morcovul se dă pe răzătoarea mare sau se taie în bastonașe fine.

Într-o tigaie mică, semințele se prăjesc rapid, 1-2 minute, la foc mediu, fără ulei, pentru a deveni crocante. Se adaugă toate ingredientele în bol, inclusiv tofu-ul rumenit. Separat, într-un castron mic, se amestecă uleiul de măsline, oțetul balsamic, siropul de arțar, sarea și piperul, până se obține un dressing omogen. Acesta se toarnă peste salată, se amestecă ușor și se servește imediat.

CITEȘTE ȘI: Supă cremă de usturoi cu chiftele de cartofi și tofu crocant

Paste cu tofu

Paste cu tofu este un preparat sățios, potrivit atât pentru mesele de post, cât și pentru cei care caută o alternativă sănătoasă la sosurile clasice pe bază de carne. Tofu, datorită capacității sale de a absorbi aromele, se combină perfect cu un sos bogat de roșii și ierburi aromatice, rezultând un fel de mâncare echilibrat, plin de proteine și fibre.

Ingrediente

  • 200 g paste integrale sau normale, după preferință
  • 200 g tofu natur sau afumat
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 ceapă mică
  • 2 căței de usturoi
  • 300 g roșii pasate sau cuburi în suc propriu
  • 1 linguriță oregano uscat
  • 1 linguriță busuioc uscat
  • ½ linguriță fulgi de chili (opțional)
  • sare și piper după gust
  • frunze proaspete de busuioc pentru decor

Mod de preparare

Pastele se fierb în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi se scurg, păstrând o jumătate de cană din apa de fierbere. Tofu-ul se scurge bine de lichid, se presează ușor cu șervete de hârtie, apoi se taie cuburi mici sau se sfărâmă cu furculița, în funcție de textura dorită.

Într-o tigaie mare, se încinge uleiul de măsline și se călește ceapa tocată mărunt timp de 2-3 minute, până devine translucidă. Se adaugă usturoiul mărunțit și se gătește încă 30 de secunde, apoi se încorporează tofu-ul, rumenindu-l ușor pe toate părțile. Se adaugă roșiile pasate, oregano, busuiocul uscat, fulgii de chili, sarea și piperul, lăsând sosul să fiarbă la foc mic 8-10 minute, amestecând ocazional. Dacă sosul este prea gros, se adaugă puțină apă de la paste.

La final, se încorporează pastele în sos, amestecând bine pentru ca acestea să fie acoperite uniform. Se servesc imediat, decorate cu frunze de busuioc proaspăt și, opțional, cu puțină drojdie inactivă sau parmezan vegetal pentru un plus de aromă.

CITEȘTE ȘI: Supă cremă de usturoi cu tofu crocant

Omleta de post cu tofu

Omletă de post cu tofu este o alternativă vegetală gustoasă și nutritivă la omleta clasică, perfectă pentru cei care țin post sau urmează o dietă vegană. Textura fină a tofu se apropie surprinzător de mult de cea a ouălor, mai ales când este asezonată corect, iar culoarea galbenă obținută cu turmeric îi dă un aspect autentic.

Ingrediente

  • 200 g tofu natur, bine scurs de apă
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 2 linguri lapte vegetal neîndulcit
  • 1 lingură fulgi de drojdie inactivă
  • ½ linguriță turmeric pudră
  • ½ linguriță sare neagră kala namak (pentru gustul specific de ou)
  • ¼ linguriță piper măcinat
  • 1 ardei gras mic
  • 1 ceapă mică
  • o mână frunze de spanac proaspăt

Mod de preparare

Tofu-ul se scurge bine și se sfărâmă într-un blender împreună cu laptele vegetal, drojdia inactivă, turmericul, sarea neagră și piperul, până când se obține o compoziție cremoasă și uniformă.

Într-o tigaie antiaderentă, se încinge o lingură de ulei și se călesc ceapa tocată mărunt și ardeiul cubulețe timp de 3-4 minute, până devin ușor moi. Se adaugă spanacul și se gătește încă 1 minut, până se înmoaie.

Se toarnă compoziția de tofu peste legume, se nivelează ușor cu o spatulă și se gătește la foc mic 5-6 minute, acoperind tigaia cu un capac. Când marginile sunt ferme, omleta se întoarce cu grijă sau se pliază în jumătate, lăsând-o pe foc încă 2 minute.

Se servește caldă, simplă sau cu roșii proaspete, avocado ori pâine prăjită. Este o rețetă versatilă, la care se pot adăuga ciuperci, dovlecei sau ierburi aromatice pentru un plus de gust.

CITEȘTE ȘI: Ce preparate poți să faci la tine în bucătărie. Variante de rețete de post cu tofu

Avocado cu tofu

Avocado cu tofu este o combinație echilibrată și hrănitoare, perfectă pentru micul dejun, o gustare rapidă sau chiar o cină ușoară. Textura cremoasă a avocado se potrivește de minune cu tofu bogat în proteine, iar cu câteva condimente bine alese, preparatul devine plin de savoare.

Ingrediente

  • 1 avocado mare, bine copt
  • 150 g tofu natur sau afumat, scurs de apă
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură suc proaspăt de lămâie
  • ½ linguriță sare neagră kala namak sau sare de mare
  • ¼ linguriță piper negru măcinat
  • 1 roșie medie
  • frunze proaspete de pătrunjel sau coriandru pentru decor

Mod de preparare

Avocado-ul se taie pe jumătate, se scoate sâmburele și se curăță pulpa, care se pasează cu o furculiță până se obține o cremă fină. Tofu-ul se taie cubulețe mici sau se sfărâmă cu mâna, în funcție de textura dorită.

Într-un bol, se amestecă avocado-ul cu tofu-ul, uleiul de măsline, sucul de lămâie, sarea neagră și piperul. Roșia se taie cubulețe și se adaugă în amestec, omogenizând ușor.

Preparatul se servește imediat pe pâine prăjită, lipie caldă sau alături de legume crude. Pentru un plus de prospețime, se presară pătrunjel sau coriandru tocat înainte de servire.

CITEȘTE ȘI: Reteta de post: Cannelloni cu tofu si spanac

Ce este tofu și ce beneficii are

Tofu este un aliment obținut din boabe de soia, având o textură moale sau fermă și un gust neutru, ceea ce îl face extrem de versatil în bucătărie. Procesul de obținere este asemănător cu cel al brânzei: laptele de soia este coagulat cu ajutorul unor agenți precum sulfatul de calciu sau nigari (clorură de magneziu), iar cașul format este presat în blocuri. Originar din China, unde este consumat de peste 2000 de ani, tofu s-a răspândit în toată Asia și ulterior în restul lumii, fiind apreciat atât de vegetarieni, cât și de persoanele care caută alternative sănătoase la produsele de origine animală.

Beneficiile tofu sunt legate în special de profilul său nutrițional. Este o sursă excelentă de proteine vegetale complete, conținând toți aminoacizii esențiali, dar și o cantitate semnificativă de calciu, fier și magneziu. În plus, are un conținut scăzut de grăsimi saturate și nu conține colesterol, ceea ce îl face prietenos cu sănătatea cardiovasculară. Datorită izoflavonelor – compuși naturali din soia – tofu-ul poate contribui la menținerea sănătății oaselor, la reglarea nivelului de hormoni în perioada menopauzei și la reducerea riscului de anumite boli cronice.

+2
Mai multe fotografii

De asemenea, tofu este foarte ușor de integrat în dietă, deoarece absoarbe aromele condimentelor și ingredientelor cu care este gătit. Poate fi prăjit, copt, marinat, adăugat în supe, salate, paste, deserturi sau smoothie-uri, fiind o alegere ideală pentru o alimentație echilibrată și variată.

Suc de roșii pentru iarnă ca la bunica. Cât se fierbe și cum se păstreaza corect...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Rețetă clasică pentru iarnă de zacuscă cu vinete
Rețetă clasică pentru iarnă de zacuscă cu vinete
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Chiftele de cartofi cu brânză. Rețeta care se face rapid și place tuturor
Chiftele de cartofi cu brânză. Rețeta care se face rapid și place tuturor
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x