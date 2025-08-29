Ceaiul thailandez. Beneficii și rețete de preparat acasă

Antena Căutare
Ceaiul thailandez, cunoscut sub denumirea locală de „cha yen”, este o băutură emblematică a Thailandei, apreciată pentru culoarea sa portocalie intensă, aroma puternică și echilibrul dintre dulce, amar și condimentat.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 09:35 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 10:16
Ceaiul thailandez se poate face atât cu lapte de origine animală, cât și cu lapte vegetal | Shutterstock

Ceaiul thailandez este un ceai preparat de obicei din frunze de ceai negru Ceylon sau un amestec thailandez special, la care se adaugă condimente precum anason stelat, cardamom, tamarind uscat sau semințe de fenicul, în funcție de rețetă. După infuzare, ceaiul se îndulcește cu zahăr și lapte condensat sau lapte evaporat, iar servirea se face cu multă gheață, rezultând o băutură răcoritoare, cremoasă și ușor exotică.

Culoarea portocalie intensă, specifică acestui ceai, provine adesea de la coloranți alimentari adăugați în amestecul de ceai negru vândut în comerț, deși în rețetele tradiționale, nuanța era mai naturală. Ceaiul thailandez este nelipsit din meniurile street-food, restaurante sau cafenele și poate fi adaptat în numeroase versiuni – inclusiv variante vegane, cu lapte vegetal, sau rețete de tip bubble tea cu perle de tapioca.

Pe lângă gustul său deosebit, „cha yen” este asociat cu ideea de relaxare și convivialitate, fiind consumat adesea în compania deserturilor thailandeze sau a preparatelor picante. Contrastul dintre dulceața laptelui și tăria infuziei de ceai creează o băutură complexă și echilibrată, ideală pentru zilele toride, dar apreciată de iubitorii de ceaiuri aromate în orice sezon.

Din ce se prepară ceaiul thailandez

Ceaiul thailandez, cunoscut sub numele de cha yen, este o băutură răcoritoare, dulce și intens parfumată, originară din Thailanda, preparată pe bază de ceai negru tare – de obicei Ceylon sau Assam – adesea combinat cu condimente precum anason stelat, cardamom, cuișoare și semințe de tamarind, care îi oferă un gust cald, ușor picant.

În varianta industrială, se folosește un amestec deja pregătit, cunoscut ca Thai Tea Mix, care conține ceai negru, arome și colorant alimentar ce conferă lichidului o nuanță portocalie intensă. Ceaiul infuzat se îndulcește generos cu zahăr și se amestecă apoi cu lapte condensat îndulcit și, uneori, cu lapte evaporat sau integral, obținându-se o textură onctuoasă și catifelată. Se servește întotdeauna cu multă gheață, în pahar înalt, iar în versiunile moderne se poate înlocui laptele cu alternative vegetale, fără a pierde din caracterul cremos și reconfortant.

Câte tipuri de ceai thailandez există

Ceaiul thailandez, deși cel mai cunoscut sub forma sa portocalie, dulce și cu lapte, există în mai multe variante, adaptate gusturilor locale și internaționale.

Thai iced tea cu lapte (Cha Yen / Thai Milk Tea) este varianta clasică, portocalie, preparată cu ceai negru infuzat, zahăr, condimente și lapte condensat sau evaporat. Este servit cu gheață și are un gust bogat, dulce și ușor condimentat.

Thai iced tea neîndulcit (Cha Dam Yen) este ceai thailandez negru, servit cu gheață, fără lapte și de obicei fără zahăr sau îndulcit ușor. Este mult mai amar și intens, potrivit celor care preferă băuturile neîndulcite. Thai iced tea cu lime (Cha Manao) este o versiune revigorantă, care combină ceaiul negru cu suc proaspăt de lime și zahăr, servit rece, fără lapte. Are un gust acrișor și ușor dulceag, fiind foarte popular în zilele toride.

Ceai thailandez verde (Green Thai Tea) se prepară în același stil, cu lapte și zahăr. Este mai ușor și are note florale și vegetale, mai puțin condimentate decât varianta clasică.

Ceai thailandez cu plante (herbal Thai tea) este uneori întâlnit sub formă de infuzii de flori (hibiscus, flori de mazăre albastră), plante locale sau ierburi aromatice, servit cald sau cu gheață. Acestea nu conțin cofeină și sunt apreciate pentru efectele revigorante și culoarea spectaculoasă.

Variante moderne ale ceaiului thailandez

Variantele moderne de ceai thailandez reinterpretează rețeta clasică într-o manieră creativă, adaptându-se noilor tendințe de consum, intoleranțelor alimentare și preferințelor pentru ingrediente naturale.

Thai tea vegan este una dintre cele mai populare versiuni, în care laptele condensat este înlocuit cu lapte vegetal – cel de cocos, migdale sau ovăz fiind cele mai des utilizate – păstrând aroma bogată și textura cremoasă, dar fără produse de origine animală. Pentru cei care evită zahărul rafinat, au apărut rețete îndulcite cu miere, sirop de agave sau curmale.

În cafenelele urbane din Asia și Occident, Thai tea se transformă în bubble tea cu perle de tapioca sau devine bază pentru smoothie-uri, frappé-uri și chiar deserturi, precum înghețată, panna cotta sau tiramisu thailandez. De asemenea, există versiuni cu ceai matcha sau infuzii florale, cum ar fi ceaiul thailandez cu lavandă sau cu flori de mazăre albastră, care impresionează prin culoare și prospețime. Aceste reinterpretări păstrează esența exotică a băuturii originale, dar o aduc în prezent, în pas cu noile cerințe ale gustului global.

Beneficiile consumului de ceai thailandez

În forma sa autentică, consumat fără zahăr sau coloranți artificiali, oferă multiple beneficii: furnizează antioxidanți puternici (teaflavine, tearubigine) care combat stresul oxidativ și sprijină sănătatea cardiovasculară, conține cofeină ce stimulează energia fără agitația tipică cafelei datorită prezenței l-teaninei, iar condimentele tradiționale susțin digestia și reduc inflamațiile.

Consumul regulat poate regla tensiunea arterială și reduce colesterolul LDL oxidat, iar efectele ușor adaptogene ale condimentelor contribuie la relaxare. Variantele comerciale, adesea încărcate cu zahăr și coloranți, anulează aceste beneficii, motiv pentru care prepararea acasă, cu lapte vegetal și condimente naturale, este recomandată pentru un efect funcțional real.

Rețetă de ceai thailandez clasic

Ingrediente

  • 500 ml apă
  • 10 g ceai negru thailandez (sau un amestec de ceai Ceylon cu semințe de tamarind și condimente, dacă Thai Tea Mix nu este disponibil)
  • 60 g lapte condensat îndulcit
  • 40 ml lapte evaporat sau lapte integral pentru servire
  • gheață (opțional, pentru servire rece)
  • 1-2 linguri zahăr, după gust

Mod de preparare

Apa se aduce aproape de punctul de fierbere, apoi se toarnă peste frunzele de ceai sau amestecul Thai Tea Mix. Se lasă la infuzat timp de 3-5 minute, în funcție de intensitatea dorită, apoi se strecoară lichidul obținut. Cât ceaiul este încă fierbinte, se adaugă zahărul și laptele condensat, amestecând până la omogenizare completă.

Pentru servirea caldă, se toarnă direct în cești și se adaugă un strat subțire de lapte evaporat deasupra. Pentru varianta rece, ceaiul se lasă să ajungă la temperatura camerei, apoi se toarnă peste cuburi de gheață într-un pahar înalt și se adaugă laptele evaporat, care va crea un efect vizual stratificat.

