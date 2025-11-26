Desertul copilăriei în postul Crăciunului. Cum să prepari mere umplute cu nucă în cel mai scurt timp

Urmează rețeta desertului copilăriei în doar câștiva pași. Iată cum se prepară merele umplute.

Merele coapte sunt cu siguranță unul dintre deserturile copilăriei. Se prepară rapid și sunt deosebit de gustoase. În perioada aceasta când suntem în postul Crăciunului, un astfel de desert poate fi o încântare, mai ales că în piețe se găsesc mere din belșug.

Rețeta de mere umplute cu nucă. Cum prepari desertul copilăriei

Până pe data de 24 decembrie, credincioșii țin post, iar rețetele tradiționale vin în sprijinul pofticioșilor. Merele umplute nu au multe calorii, se prepară rapid, dau o aromă plăcută întregii case și trezesc nostalgii.

În postul Crăciunului, dar și în restul timpului, merele umplute sunt o alegere delicioasă pentru desert. Mai mereu se găsesc prin casă câteva mere, iar restul ingredientelor se găsesc în toate magazinele.

Potrivit unei surse, acest desert ar trebui să fie gata în cel mult 40 de minute.

Ingrediente necesare pentru mere umplute

- 4 mere

- aproximativ 4 lingurițe de zahăr

- 4 nuci

- puțină scorțișpară

- 4 linguri de miere

- stafide / merișoare, după gust

- cuișoare (opțional, câte o bucată la fiecare măr, pentru un plus de aromă).

Mod de preparare

Pentru început se spală foarte bine merele, după care li se taie capacele și se scobesc puțin în interior pentru a fi umplute.

Atenție, însă, nu trebuie subțiați prea mult pereții, deoarece s-ar muia foarte tare în timpul coacerii!

După care merele se umplu cu stafide și miez de nucă, peste care se adaugă o linguriță de zahăr amestecat cu scorțișoară.

După ce au fost umplute, merele se așază într-o tavă și se acoperă cu capacele tăiate anterior.

Tava se bagă la cuptor, care trebuie preîncălzit la 160 de grade Celsius. Se lasă la cuptor pentru aproximativ 40 de minute. După ce se scot de la cuptor, se toarnă puțină miere peste ele și sunt numai bune de savurat.