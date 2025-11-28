Rețeta ușoară și gustoasă de chifetele de post, perfecte pentru postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie

Antena Căutare
În postul Crăciunului, orice rețetă de post e binevenită pentru cei care decid să țină tot postul înaintea de sărbătorile de iarnă.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 15:08 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 16:06
Iată o rețetă delicioasă de post pentru a-ți răsfăța întreaga familie cu ceva crocant din legume. | Instagram/ Cosânzele gătesc

O rețetă simplă și rapidă, pentru serile în care vrei să pregătești ceva gustos și crocant, o să te ajute să îți impresionezi întreaga familie sau invitații pe care îi aștepți la masă.

Aceste chiftele de post sunt delicioase, fie că alegi să le prăjești sau să le coci la cuptor, și se fac doar din legume. Rețeta de la Cosânzele Gătesc cu siguranță te va surprinde plăcut.

Citește și: Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna

Rețetă delicioasă de chifetele de post

Ingrediente - Rețetă delicioasă de chifetele de post

  • 4 cartofi
  • 2 morcovi
  • o ceapă
  • un borcan ciuperci (314 ml)
  • 2-3 căței de usturoi
  • jumătate de legătură de pătrunjel
  • jumătate de legătură de mărar
  • sare și piper
  • 8-10 linguri de pesmet
  • făină
  • ulei pentru prăjit

Mod de preparare - Rețetă delicioasă de chifetele de post

Mai întâi începem prin a tăia cuburi și a fierbe cartofii și morcovii în apă cu sare. Când legumele sunt moi, e timpul să le scurgem de apă. Într-un blender punem cartofii, morcovii, ciupercile la conservă, ceapa, usturoiul, pătrunjelul și mărarul și blenduim bine totul până când obținem o pastă omogenă.

Citește și: Rețeta delicioasă de paste de post a lui Chef Roxana Blenche. De ce ingrediente ai nevoie

Adăugăm pasta obținută într-un bol, punem pesmetul și amestecăm bine. Apoi adăugăm sare și piper după gust. Dacă pare prea lichidă compoziția, mai adăugăm pesmet. Pentru a da formă chiftelelor umezim mâinile apă și modelăm sub formă de biluțe compoziția, o trecem prin făină și apoi le punem la prăjit în tigaia cu ulei încins.

Pentru a se prăji uniform, e indicat să faceți toate chiftelele și să le puneți la prăjit mai multe deodată în tigaie pentru a se găti uniform. Dacă alegeți să faci chiftelele de post coapte, trebuie să săriți peste pasul în care folosiți făină și doar le așezați pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Chiftele se rumenesc pe ambele părți și când prind crustă pot fi scoase pe o farfurie la răcit. Dacă doriți, lângă aceste chifteluțe de post puteți servi o salată simplă făcută din salată verde, ceapă verde, mărar, ridichi, suc de lămâie, ulei de măsline și sare pentru a avea o masă completă pentru voi și cei dragi.

Citește și: Desertul copilăriei în postul Crăciunului. Cum să prepari mere umplute cu nucă în cel mai scurt timp

