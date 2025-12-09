Medicool sezonul 9, 9 decembrie 2025. Candidoza: Dezechilibrul microbiomului vaginal explicat de specialiști

Antena Căutare
Episodul 65 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 9 decembrie 2025. Candidoza este una dintre cele mai frecvente infecții intime, însă rămâne în continuare un subiect tabu. În cadrul discuției, medicul ginecolog Silviu Iștoc și medicul infecționist Anca Streinu-Cercel explică modul în care dezechilibrul microbiomului vaginal favorizează apariția candidozei, ce factori o declanșează și cum poate fi prevenită eficient.
Marti, 09.12.2025, 19:00
