Medicool sezonul 9, 9 decembrie 2025. Secretul unui ceai perfect. Trucuri pentru aroma ideală și maximum de beneficii

Episodul 65 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 9 decembrie 2025. Ce bem dimineața? Analizăm ceaiul și cafeaua în detaliu: nivelul de energie pe care îl oferă, beneficiile asupra sănătății, efectele asupra somnului și care băutură ți se potrivește cel mai bine. Analizăm diferența dintre mit și realitate, ca să poți alege un ceai sigur și potrivit pentru obiectivele tale.
Marti, 09.12.2025, 19:00
