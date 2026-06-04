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Mireasa
Momente
Mireasa sezonul 13. Ce au discutat Roxana și Raluca despre Mihai
Mireasa sezonul 13. Ce au discutat Roxana și Raluca despre Mihai
Ediția din 4 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Roxana și Raluca au discutat despre parcursul lor în competiție. ”Nu am niciun regret”, a spus Roxana.
Joi, 04.06.2026, 16:09
Mireasa sezonul 13. Ema și Alan s-au bucurat de o noapte la hotel fără camere
Joi, 04.06.2026, 15:45
Mireasa sezonul 13. Darius, către Daniela: Am ajuns la concluzia că plângi fals!
Joi, 04.06.2026, 15:28
Mireasa sezonul 13. Ce mesaje au primit Sebastian și Amalia la prima sesiune live pe Facebook
Joi, 04.06.2026, 15:24
Mireasa sezonul 13. Claudia, despre Denis: Eu cred că mai are ceva pentru Raluca!
Joi, 04.06.2026, 15:01
Mireasa sezonul 13. Un mesaj destul de controversat despre Giulia l-a pus din nou pe gânduri pe...
Joi, 04.06.2026, 14:26
Mireasa sezonul 13. Claudia susține că Bianca îi caută atenția lui Denis!
Joi, 04.06.2026, 14:13
Mireasa sezonul 13. Ema a câștigat task-ul Cabina Telefonică!
Miercuri, 03.06.2026, 15:57
Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian, la pas prin București! Cei doi au avut parte de un...
Miercuri, 03.06.2026, 15:18
Mireasa sezonul 13. Claudia, acuzată că a încălcat regulamentul la task-ul Cabinei Telefonice!
Miercuri, 03.06.2026, 15:05
Mireasa sezonul 13. Claudia simte că Denis nu este interesat de ea!
Miercuri, 03.06.2026, 14:54
Mireasa sezonul 13. Au ieșit scântei la task-ul Cabinei Telefonice! Ce l-a scos din sărite pe...
Miercuri, 03.06.2026, 14:28
Mireasa sezonul 13. Daniela i-a transmis lui Darius că nu vrea să mai aibă niciun fel de...
Miercuri, 03.06.2026, 14:25
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Joi, 04.06.2026, 18:39
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Joi, 04.06.2026, 18:29
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Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, mărturisiri despre viața din închisoare: ”Nu aveai apă acolo, aveai butoi!”
Joi, 04.06.2026, 18:04
Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, surprins de Florin Răducioiu, Cornel Țălnar și Al Bano: „M-a crescut de la 15 ani!”
Joi, 04.06.2026, 17:54
Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, dezvăluiri neașteptate despre trecutul amoros: ”Nu aveam mai puțin de 4, 5 femei!”
Joi, 04.06.2026, 17:45
Furnicuțele 2026. Provocare de precizie pentru Cristi Borcea și Florin Răducioiu. Cine a adunat cele mai multe puncte
Joi, 04.06.2026, 17:30
Mireasa sezonul 13. Ema și Alan s-au bucurat de o noapte la hotel fără camere
Joi, 04.06.2026, 15:45
Mireasa sezonul 13. Darius, către Daniela: Am ajuns la concluzia că plângi fals!
Joi, 04.06.2026, 15:28
Mireasa sezonul 13. Ce mesaje au primit Sebastian și Amalia la prima sesiune live pe Facebook
Joi, 04.06.2026, 15:24
Mireasa sezonul 13. Claudia, despre Denis: Eu cred că mai are ceva pentru Raluca!
Joi, 04.06.2026, 15:01
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”Nu mai vreau să văd asta!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
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18:29
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18:17
Furnicuțele 2026. Cristi Borcea și Denise Rifai, duel cu baloane și întrebări
18:04
Furnicuțele 2026. Cristi Borcea, mărturisiri despre viața din închisoare: ”Nu aveai apă acolo, aveai butoi!”
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