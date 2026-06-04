Mireasa sezonul 13. Ce au discutat Roxana și Raluca despre Mihai

Ediția din 4 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Roxana și Raluca au discutat despre parcursul lor în competiție. ”Nu am niciun regret”, a spus Roxana.

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan s-au bucurat de o noapte la hotel fără camere

Joi, 04.06.2026, 15:45

Mireasa sezonul 13. Darius, către Daniela: Am ajuns la concluzia că plângi fals!

Joi, 04.06.2026, 15:28

Mireasa sezonul 13. Ce mesaje au primit Sebastian și Amalia la prima sesiune live pe Facebook

Joi, 04.06.2026, 15:24

Mireasa sezonul 13. Claudia, despre Denis: Eu cred că mai are ceva pentru Raluca!

Joi, 04.06.2026, 15:01

Mireasa sezonul 13. Un mesaj destul de controversat despre Giulia l-a pus din nou pe gânduri pe...

Joi, 04.06.2026, 14:26

Mireasa sezonul 13. Claudia susține că Bianca îi caută atenția lui Denis!

Joi, 04.06.2026, 14:13

Mireasa sezonul 13. Ema a câștigat task-ul Cabina Telefonică!

Miercuri, 03.06.2026, 15:57

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian, la pas prin București! Cei doi au avut parte de un...

Miercuri, 03.06.2026, 15:18

Mireasa sezonul 13. Claudia, acuzată că a încălcat regulamentul la task-ul Cabinei Telefonice!

Miercuri, 03.06.2026, 15:05

Mireasa sezonul 13. Claudia simte că Denis nu este interesat de ea!

Miercuri, 03.06.2026, 14:54

Mireasa sezonul 13. Au ieșit scântei la task-ul Cabinei Telefonice! Ce l-a scos din sărite pe...

Miercuri, 03.06.2026, 14:28

Mireasa sezonul 13. Daniela i-a transmis lui Darius că nu vrea să mai aibă niciun fel de...

Miercuri, 03.06.2026, 14:25