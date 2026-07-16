Mireasa, sezonul 13. Fetele probează rochiile de mireasă în fața familiilor

Ediția din 16 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Momentul magic și cel mai încărcat de emoție din întregul sezon a sosit în sfârșit în casa „Mireasa”! După ce băieții și-au ales costumele, a venit rândul finalistelor să îmbrace cele mai importante rochii din viața lor. Însă surpriza cea mare a fost că nu au făcut-o singure, ci chiar sub privirile pline de iubire ale familiilor lor, venite special în emisiune pentru acest moment unic.

Joi, 16.07.2026, 15:43