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Liviu și Ștefania, foștii iubiți din sezonul 12 Mireasa, au fost pe litoralul românesc în același timp. Ce au observat fanii

Ștefania și Liviu din sezonul 12 Mireasa s-au relaxat pe litoralul românesc. Cei doi foști concurenți au publicat imagini de la plajă în același timp, dar din stațiuni diferite. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 16:01 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 16:14
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Liviu și Ștefania, foștii iubiți din sezonul 12 Mireasa, au fost pe litoralul românesc în același timp | Antena 1
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Chiar dacă au fost în stațiuni diferite, fanii Mireasa nu au putut să nu observe că cei care au format pentru scurt timp un cuplu în sezonul 12 Mireasa s-au aflat la mare în același timp.

Cu toate că fotografiile sunt realizate în locuri diferite ale litoralului românesc, fanii Mireasa s-au gândit la posibilitatea ca cei doi foști iubiți să mai fi comunicat după divorțul tânărului de Emily.

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Liviu și Ștefania, foștii iubiți din sezonul 12 Mireasa, au fost pe litoralul românesc în același timp. Ce au observat fanii emisiunii: „Liniște, lumină și un nou început”

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Ștefania s-a pozat pe plaja Tuzla, într-o rochie galbenă, iar Liviu s-a pozat la răsărit, la Mamaia.

„Primul spectacol al zilei. Liniște, lumină și un nou început”, a scris Liviu pe rețelele sociale.

„Descrierea pozei mă duce cu gândul, la un nou început cu Ștefania. (În casa Mireasa mereu spuneai ca, lângă ea simt liniște)”, i-a comentat cineva lui Liviu.

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Liviu și Ștefania nu au publicat fotografii împreună și nici nu au explicat dacă prezența lor în același timp pe litoralul românesc a fost o pură coincidență.

Liviu și Ștefania au fost concurenți în sezonul 12 Mireasa și au format un cuplu pentru puțină vreme. În timp ce Ștefania a fost fermă în privința atracției pe care o simțea față de Liviu, băiatul s-a întors la Emily după fiecare reapropiere de Ștefania. Ștefania a fost foarte apreciată de telespctatorii care au ales-o de multe ori Mireasa Săptămânii, însă a ajuns până în Finală în calitate de burlăciță. În schimb, Liviu s-a căsătorit cu Emily, dar nu au fost eligibili pentru marele premiu, fiind eliminați de ceilalți concurenți. Povestea de dragoste dintre Liviu și Emily nu a fost de durată în afara casei Mireasa, cei doi ajungând la divorț într-un timp foarte scurt de la terminarea competiției.

Liviu și Ștefania
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