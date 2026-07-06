Ștefania și Liviu din sezonul 12 Mireasa s-au relaxat pe litoralul românesc. Cei doi foști concurenți au publicat imagini de la plajă în același timp, dar din stațiuni diferite.

Liviu și Ștefania, foștii iubiți din sezonul 12 Mireasa, au fost pe litoralul românesc în același timp | Antena 1

Chiar dacă au fost în stațiuni diferite, fanii Mireasa nu au putut să nu observe că cei care au format pentru scurt timp un cuplu în sezonul 12 Mireasa s-au aflat la mare în același timp.

Cu toate că fotografiile sunt realizate în locuri diferite ale litoralului românesc, fanii Mireasa s-au gândit la posibilitatea ca cei doi foști iubiți să mai fi comunicat după divorțul tânărului de Emily.

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Liviu și Ștefania, foștii iubiți din sezonul 12 Mireasa, au fost pe litoralul românesc în același timp. Ce au observat fanii emisiunii: „Liniște, lumină și un nou început”

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Ștefania s-a pozat pe plaja Tuzla, într-o rochie galbenă, iar Liviu s-a pozat la răsărit, la Mamaia.

„Primul spectacol al zilei. Liniște, lumină și un nou început”, a scris Liviu pe rețelele sociale.

„Descrierea pozei mă duce cu gândul, la un nou început cu Ștefania. (În casa Mireasa mereu spuneai ca, lângă ea simt liniște)”, i-a comentat cineva lui Liviu.

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Liviu și Ștefania nu au publicat fotografii împreună și nici nu au explicat dacă prezența lor în același timp pe litoralul românesc a fost o pură coincidență.

Liviu și Ștefania au fost concurenți în sezonul 12 Mireasa și au format un cuplu pentru puțină vreme. În timp ce Ștefania a fost fermă în privința atracției pe care o simțea față de Liviu, băiatul s-a întors la Emily după fiecare reapropiere de Ștefania. Ștefania a fost foarte apreciată de telespctatorii care au ales-o de multe ori Mireasa Săptămânii, însă a ajuns până în Finală în calitate de burlăciță. În schimb, Liviu s-a căsătorit cu Emily, dar nu au fost eligibili pentru marele premiu, fiind eliminați de ceilalți concurenți. Povestea de dragoste dintre Liviu și Emily nu a fost de durată în afara casei Mireasa, cei doi ajungând la divorț într-un timp foarte scurt de la terminarea competiției.

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