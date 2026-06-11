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Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au avut o sesiune live cu susținătorii. Cum au reacționat la comentariile răutăcioase

Alan și Ema au avut parte de o sesiune live pe Facebook cu susținătorii lor. Aceștia au fost luați prin surprindere de comentariile frumoase, dar și de cele răutăcioase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 15:56 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 16:27
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A venit și rândul lui Alan și Emei să discute cu prietenii virtuali. Cei doi au intrat în live cu zâmbetul pe buze și mai pregătiți ca niciodată să le facă fața celor care nu le apreciază cuplul. De asemenea, aceștia au fost bucuroși să afle că au o mulțime de susținătorii în exterior.

„Sper din inimă să fie părinții noștri! E primul contact cu oamenii de afară!”, a dezvăluit fata.

Un lucru este cert, internauții au folosit vorbe grele la adresa băiatului. Aceștia au sfătuit-o pe Ema să fie mai atentă la comportamentul lui Alan, însă cuvintele lor nu au afectat-o deloc pe fată.

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Mai mult, tânăra a simțit nevoia să lămurească toate subiectele apărute despre ea în live. Fata a dezvăluit că nu a fost niciodată însărcinată, iar toate zvonurile legate despre acest aspect sunt false.

„Nu am rămas niciodată însărcinată!”, a punctat concurenta.

„Hai că nu a fost așa rău!”, a mai spus ea la finalul sesiunii live.

„Te-au făcut praf! (...) Pe mine nu mă afectează!”, a mai glumit ea cu Alan.

„Nici pe mine! Eu știu ce am lângă mine!”, i-a dezvăluit și băiatul.

„Erau cam aceleași persoane care spuneau... S-au luat de mine că sunt cu volan pe dreapta de la tatuaje”, a mai povestit Alan despre live-ul pe Facebook în emisia live de joi de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 11 iunie 2026.

Ce i-a deranjat pe Ema și Alan în live-ul cu susținătorii lor

Concurenții au precizat că nu s-au lăsat afectați de comentariile răutăcioase, însă a existat un subiect care i-a deranjat. Celor doi nu le-a plăcut faptul că internauții au adus-o în discuție pe Maisa.

„Nu mă suportă lumea, am înțeles! Dar acest animal nu are nicio vină!”, a precizat Alan.

Cum a răspuns Denis când a fost întrebat dacă are un copil în Germania

Un alt comentariu din live-ul Emei și al lui Alan care a atras atenția tuturor este cel în care se spunea că Denis ar avea un copil în Germania. Astfel de speculații au mai apărut și în trecut despre concurent.

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Simona Gherghe nu s-a putut abține și a decis să afle adevărul de la tânăr. Acesta i-a dezvăluit că nu se pune problema de așa ceva. Nu are niciun copil în străinătate: „Nu, absolut nimic de genul!”.

Colaj cu Ema și Alan la Mireasa: Meciul Iubirii
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Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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