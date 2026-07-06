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Mireasa, sezon 13. Ce a postat Darius la scurt timp de la eliminarea din emisiune. Cum a apărut în online: „Știi că mai greșesc…”

Darius a fost eliminat din sezonul 13 Mireasa, iar la scurt timp fiul doamnei Melinda a devenit activ în mediul online. Fostul concurent a publicat o fotografie pe Instagram, iar pe fundal o melodie cu subînțeles. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 12:37 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 13:12
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Darius a fost eliminat din sezonul 13 Mireasa | Antena 1
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Darius s-a pozat pe șezlong, la soare, și a publicat imaginea pe rețelele sociale, însoțită de versurile:

„Mami, știi că mai greșesc

Încerc să remediez

Ca să nu te înlocuiesc

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Dar tu cauți mereu ceartă

Nu ne-nțelegem niciodată

Spui mereu ceva de distanță

Să vin acasă, mami, mai așteaptă”.

De asemenea, Darius a mai postat o imagine de la gala de unde a fost eliminat, în care apare alături de mama lui, doamna Melinda.

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Ce a postat Darius la scurt timp de la eliminarea din casa Mireasa. Cum a apărut în online. „Eu sunt împăcat cu mine”

Fiul doamnei Melinda a făcut un live pe TikTok unde a vorbit despre fosta iubită, precizând că el este împăcat cu sine.

„Fiecare e cum e, nu vreau să vorbesc despre Daniela. M-a jignit și ea, am jignit-o și eu. Nu este frumos, dar asta este. Nu m-am uitat la comentarii, nici nu mă interesează. Nu, nu îmi e dor de Daniela, îmi e dor de Alexandru, de Dorian, de Denis și atât. Eu sunt sincer și am fost sincer de la început, cred că asta a fost, dar cine apreciază bine, cine nu, aia e. Eu sunt împăcat cu mine, duc o viață foarte frumoasă spre deosebire de mulți care comentează aici, nu am făcut nicio obsesie. Daniel e cel mai jucător. El și Daniela. Ei o joacă cel mai bine. Decât să fiu fals, mai bine sunt real, cine mă apreciază, mă apreciază pentru ceea ce sunt eu”, a mai spus fostul concurent.”, a spus Darius de la Mireasa, într-un live, pe TikTok.

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Colaj cu Darius
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Darius a fost concurent în sezonul 13 Mireasa, unde a avut-o alături pe mama lui, doamna Melinda.

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