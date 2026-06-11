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Mireasa, sezon 13. Mamele au băgat-o în „ședință” pe Claudia. Despre ce au vorbit: „Chiar mă enervez la ora asta!”

Mamele au băgat-o în „ședință” pe Claudia după ce fata le-a cerut părerea. Acestea i-au oferit sfaturi despre cum să țină o căsnicie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 16:35 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 17:08
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Claudia a intrat din nou în atenția mamelor! Doamna Cătălina și doamna Mihaela au dat cărțile pe față după ce fata le-a cerut să își spună părerea sinceră despre ea. Doamna Melinda a preferat să stea departe de subiect.

De asemenea, acestea i-au dat sfaturi despre cum poate să aibă o relație sănătoasă. Mamele i-au spus să renunțe la vorbele agresive pentru că o fac să își piardă din feminitate. Mai mult, ele i-au recomandat să stea departe de Denis pentru că băiatul s-a apropiat de Bianca.

„90% spui ce trebuie, dar ești prea directă, nu diplomată. Ești deșteaptă, ești frumoasă, iar latura ta feminină a ieșit la iveală. Când faci sport ești în lumea ta. Când te superi îți pierzi din aură, din feminitate!”, a precizat doamna Mihaela.

„Nu te caracterizează! Ai văzut ce bine îți stătea când erai mai calmă. Erai altă Claudia!”, a completat doamna Cătălina.

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„Problemele trebuie rezolvate cu o discuție calmă! Nimănui nu-i place femeia aia cicălitoare! (...) Sentimentele vin natural, cu timpul! Nu vrea nimeni nici să dea explicații!”, a mai adăugat doamna Mihaela.

„Eu sunt de părere că dacă se întâmplă ceva o să se întâmple!”, a fost replica fetei care a făcut-o pe doamna Cătălina să reacționeze imediat.

Claudia a intrat din nou în vizorul mamelor la Mireasa: Meciul Iubirii

Vorbele fetei au făcut-o pe femeie să nu se mai abțină. Doamna Cătălina nu a mai ținut cont de nimic și spus tot ce crede despre atitudinea Claudiei.

„Chiar mă enervez la ora asta! Tu dacă dai curs la ceva... ești liber arbitru. Ți le faci cu mâna ta! (...) Suntem doi poli opuși: femeia și bărbatul. Nu o să faci căsnicie niciodată dacă dai cu barda! Tu ești și geloasă. Mai uită-te în oglindă și gândește-te!”, i-a mai spus aceasta.

„Perfecțiunea nu există decât în filme și vise!”, a mai adăugat doamna Cătălina.

„Eu cu doamna Cătălina am avut o apropiere de când am venit! Îmi place să primesc orice sfat, chiar și critic. Le iau constructiv și vreau să fac o schimbare. Cert este că voi face asta! În privința discuției pe care am avut-o. O să țin cont!”, au fost dezvăluirile concurentei din emisia live de joi, 11 iunie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii.

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„De cinci luni îi tot spun să aibă grijă!”, a mai adăugat doamna Cătălina.

„Mi-a plăcut să discut cu doamnele!”, a zis fata.

Claudia alături de doamna Cătălina și doamna Mihaela la Mireasa

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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