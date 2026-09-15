Mireasa, sezon 14. Maria a izbucnit în lacrimi în direct. De ce a sunat mama ei

Mama Mariei Pară a intervenit telefonic în emisia live de Mireasa de pe 15 septembrie 2026. Doamna Nicoleta a sunat pentru a-i atrage atenția lui Valentin asupra atitudinii pe care o are față de tânără.

Doamna Nicoleta consideră că Valentin o amăgește și o înjosește pe Maria și a sunat în direct pentru a-i adresa câteva cuvinte tânărului, dar și fiicei sale. Maria a început să plângă în momentul în care a auzit că mama ei este la telefon.

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Maria a izbucnit în lacrimi în direct la Mireasa. De ce a sunat mama ei: „Se vede foarte urât afară”

„Valentin o cam înjosește pe fiica mea. Nu se vede bine în afară. Inima îi spune altceva, iar el face din orgoliu și din ambiție. Ea se simte penibil și ca mamă mă doare. El e un băiat ok, e un băiat frumos, mama lui este o femeie foarte ok, mi-a plăcut de dumneaei, dacă îi spune fetei mele nora mea, asta nu înseamnă că ar trebui să-l deranjeze pe el. Că e un spirit pe glumă. Mă doare, mami, când te văd suferind!”, a spus doamna Nicoleta

„Nu mai plânge că eu nu sufăr! Nu m-a înjosit Valentin. M-am înjosit singură. Știi bine că am trecut prin mai multe, nu te mai stresa”, a spus Maria.

„Nu există orgoliu și ambiție aici, doamnă”, a spus Valentin.

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