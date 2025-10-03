Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 3 octombrie 2025

În Gala de vineri, 3 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 3 octombrie 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

Rezumatul săptămânii

Diana a numit săptămâna care tocmai a trecut: „săptămâna sincerității”. Ea i-a mărturisit lui Sorin că simte pentru el mai mult decât o prietenie. Într-adevăr, a fost o săptămână a mărturisirilor și schimbărilor pentru că Liviu s-a despărțit de Ștefania și a mărturisit că, de fapt, o place pe Emily. O despărțire a avut loc și în emisia live de luni, când Adin a spus că el și Lavinia nu se potrivesc. De asemenea, în această săptămână și Alexandra și Virgil au stabilit să rămână doar amici. La polul opus, relația dintre Cristian și Denisa merge foarte bine, iar ei sunt din ce în ce mai apropiați. O nouă concurentă, Ale, a intrat în casă și le-a atras atenția băieților cu zâmbetul și hotărârea ei. Concurenții au fost curioși să vadă cum arată clasamentul publicului după „săptămâna sincerității”!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 3 octombrie 2025

Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala de pe 3 octombrie 2025!

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Liliana

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Emily

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Diana

Fata Săptămânii este: Ștefania

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sorin

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Cristian

Băiatul Săptămânii este: Liviu

