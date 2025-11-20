Super Neatza, 20 noiembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii vor avea discuții decisive în cuplu
Ediția din 20 noiembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Claudia Băcuță, specialist în astrologie, ne spune ce ne pregătesc astrele: Luna Nouă în Scorpion aduce schimbări clare și decizii practice în viața tuturor. Este un moment în care se închid situații pe care le-am tot repetat și căpătăm claritate în legătură cu direcția în care trebuie să mergem.
Joi, 20.11.2025, 08:40