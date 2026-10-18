Super Neatza de Weekend. Copiii învață jucându-se? Ce spune specialistul în educație timpurie Gabriela Hranovschi
Ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Gabriela Hranovschi, specialistă în educație timpurie, explică ce înseamnă învățarea prin joacă și de ce este esențială pentru dezvoltarea copiilor. Prin activități ludice, cei mici pot descoperi lucruri noi, își pot dezvolta creativitatea și își pot forma abilități importante pentru etapele următoare ale vieții.
Duminica, 18.10.2026, 11:21