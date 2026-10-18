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Super Neatza de Weekend. Copiii învață jucându-se? Ce spune specialistul în educație timpurie Gabriela Hranovschi

Ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Gabriela Hranovschi, specialistă în educație timpurie, explică ce înseamnă învățarea prin joacă și de ce este esențială pentru dezvoltarea copiilor. Prin activități ludice, cei mici pot descoperi lucruri noi, își pot dezvolta creativitatea și își pot forma abilități importante pentru etapele următoare ale vieții.
Duminica, 18.10.2026, 11:21
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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să transformi o ținută banală în una memorabilă

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să transformi o ținută banală în una memorabilă

Logo show Duminica, 18.10.2026, 12:48 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:31 Super Neatza de Weekend. Cine s-a descurcat mai bine la jocul „Bagă la Ghiozdan”? Aris Eram sau Radu Bucălae?

Super Neatza de Weekend. Cine s-a descurcat mai bine la jocul „Bagă la Ghiozdan”? Aris Eram sau Radu Bucălae?

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:15 Super Neatza de Weekend. Vrei o tunsoare ca în pozele de pe internet? Ce spune Adrian Perjovschi

Super Neatza de Weekend. Vrei o tunsoare ca în pozele de pe internet? Ce spune Adrian Perjovschi

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:06 Super Neatza de Weekend. Cum ne pregătim cățeii pentru sezonul rece

Super Neatza de Weekend. Cum ne pregătim cățeii pentru sezonul rece

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:00 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Leii pot avea parte de reguli noi la locul de muncă

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Leii pot avea parte de reguli noi la locul de muncă

Logo show Duminica, 18.10.2026, 10:54 Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme mohorâtă și rece! Maximele ajung la doar 19 grade

Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme mohorâtă și rece! Maximele ajung la doar 19 grade

Logo show Duminica, 18.10.2026, 10:51 Insula Iubirii Sezonul 10. Momentul în care Remi Dobre le-a spus ispitelor cum a fost înșelat de Bianca Iotu

Insula Iubirii Sezonul 10. Momentul în care Remi Dobre le-a spus ispitelor cum a fost înșelat de Bianca Iotu

Logo show Sambata, 17.10.2026, 23:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Gest neașteptat la ceremonia focului. Bianca Iotu a aruncat colierul în foc!

Insula Iubirii Sezonul 10. Gest neașteptat la ceremonia focului. Bianca Iotu a aruncat colierul în foc!

Logo show Sambata, 17.10.2026, 22:17 Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Ghiurcă, copleșită de emoții atunci când s-a aprins flacăra: „Îți vine să leșini!”

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Ghiurcă, copleșită de emoții atunci când s-a aprins flacăra: „Îți vine să leșini!”

Logo show Sambata, 17.10.2026, 22:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a făcut Bianca Iotu după noaptea în care a cedat tentației cu ispita Narcis Bujor

Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a făcut Bianca Iotu după noaptea în care a cedat tentației cu ispita Narcis Bujor

Logo show Sambata, 17.10.2026, 20:40 Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Maurice Munteanu

Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Maurice Munteanu

Logo show Sambata, 17.10.2026, 14:58
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