Amalia Bellantoni, ridicată de mascați din propria casă alături de soț. Ce acuzații grave li se aduc

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost duși la audieri în cursul acestei dimineți. Iată ce acuzații li se aduc.

Amalia Bellantoni a intrat în atenția publicului după participarea la show-ul culinar Chefi la cuțite. Aceasta și-a început cariera ca stewardesă, iar mai apoi a deschis un restaurant împreună cu soțul său, Domenico Bellantoni. După participarea la emisiunea culinară, Amalia a apărut în mai multe show-uri TV, ca mai apoi să-și croiască un drum în politica românească.

Cine este Amalia Bellantoni

Tânăra a intrat în partidul S.O.S., condus de Diana Șoșoacă. După o activitate intensă în cadrul partidului, aceasta chiar a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași și a figurat pe poziția 12 pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare, conform Știri pe surse.

După alegerile din iunie, relația dintre Amalia Bellantoni și Diana Șoșoacă s-a rupt, fosta concurentă Chefi la cuțite acuzând-o pe politiciană de „conducere dictatorială și de gestionarea necorespunzătoare a finanțelor partidului”. Mai mult decât atât, Amalia a fost una dintre contestatarele candidaturii Dianei Șoșoacă la prezidențiale, susținând că semnăturile strânse erau false.

În cursul zilei de ieri, Amalia Bellantoni și soțul ei au fost ridicați de mascați de acasă, iar astăzi au fost duși la audieri.

Ce acuzații li se aduc Amaliei Bellantoni și soțului său

Amalia și Domenico Bellantoni au fost reținuți în cursul zilei de 2 noiembrie 2025 pentru 24 de ore, iar astăzi au fost duși la audieri încătușați, la Secția 8 de Poliție din Capitală.

Potrivit unei surse, cei doi sunt acuzați de furt calificat, complicitate la furt calificat și lovire sau alte violențe. Aceștia ar fi agresat și tâlhărit doi vecini, soț și soție, în vârstă de 67, respectiv 66 de ani. În scandal ar mai fi fost implicat un bărbat, care încă nu a fost găsit.

Amalia Bellantoni nu a dat declarații, în timp ce Domenico a susținut că acuzațiile sunt false.

„Nu i-am agresat, noi ne apăram. Nu am luat nimic”, a spus Domenico Bellantoni.

Conform declarațiilor Poliției, Domenico Bellantoni și complicele său i-ar fi lovit pe cei doi soți din Sectorul 2 al Capitalei. Victimele și-ar fi scos telefoanele, însă cei doi le-au luat, dându-i-le Amaliei, fără ca aceasta să le returneze.

Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale după incident.

„În timp ce se afla cu soțul său în Sectorul 2 ar fi fost agresați fizic, moment în care li s-au sustras și telefoanele mobile. Aspectele sesizate se confirmă. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical care a acordat îngrijirile medicale persoanelor vătămate, ce au fost transportate la o unitate spitalicească.

Cei doi soți, în timp ce se aflau în curtea comună, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent de către alți doi bărbați. Un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi smuls trei telefoane mobile din mâinile lor”, a declarat Cătălina Toma, ofițer de presă, Poliția Capitalei.