Antena Căutare
Home News Actualitate Amalia Bellantoni, ridicată de mascați din propria casă alături de soț. Ce acuzații grave li se aduc

Amalia Bellantoni, ridicată de mascați din propria casă alături de soț. Ce acuzații grave li se aduc

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost duși la audieri în cursul acestei dimineți. Iată ce acuzații li se aduc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 13:29 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 13:29
Galerie
Amalia și Domenico Bellantoni au fost duși la audieri | Antena Stars

Amalia Bellantoni a intrat în atenția publicului după participarea la show-ul culinar Chefi la cuțite. Aceasta și-a început cariera ca stewardesă, iar mai apoi a deschis un restaurant împreună cu soțul său, Domenico Bellantoni. După participarea la emisiunea culinară, Amalia a apărut în mai multe show-uri TV, ca mai apoi să-și croiască un drum în politica românească.

Citește și: George Robu, Cristi Pulhac, Ioana State și Amalia Bellantoni vin la Stand-Up Revolution. Cine luptă pentru marele premiu

Cine este Amalia Bellantoni

Tânăra a intrat în partidul S.O.S., condus de Diana Șoșoacă. După o activitate intensă în cadrul partidului, aceasta chiar a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași și a figurat pe poziția 12 pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare, conform Știri pe surse.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Antena Stars lansează reality show-ul La Famiglia, cu Amalia Bellantoni. Când poate fi urmărită noua producție

După alegerile din iunie, relația dintre Amalia Bellantoni și Diana Șoșoacă s-a rupt, fosta concurentă Chefi la cuțite acuzând-o pe politiciană de „conducere dictatorială și de gestionarea necorespunzătoare a finanțelor partidului”. Mai mult decât atât, Amalia a fost una dintre contestatarele candidaturii Dianei Șoșoacă la prezidențiale, susținând că semnăturile strânse erau false.

În cursul zilei de ieri, Amalia Bellantoni și soțul ei au fost ridicați de mascați de acasă, iar astăzi au fost duși la audieri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Amalia Bellantoni, scorpia lui Cătălin Scărlătescu, este "la cuțite" cu vecinii. Aceasta a primit nenumărate plângeri la poliție

Ce acuzații li se aduc Amaliei Bellantoni și soțului său

Amalia și Domenico Bellantoni au fost reținuți în cursul zilei de 2 noiembrie 2025 pentru 24 de ore, iar astăzi au fost duși la audieri încătușați, la Secția 8 de Poliție din Capitală.

Potrivit unei surse, cei doi sunt acuzați de furt calificat, complicitate la furt calificat și lovire sau alte violențe. Aceștia ar fi agresat și tâlhărit doi vecini, soț și soție, în vârstă de 67, respectiv 66 de ani. În scandal ar mai fi fost implicat un bărbat, care încă nu a fost găsit.

Amalia Bellantoni nu a dat declarații, în timp ce Domenico a susținut că acuzațiile sunt false.

„Nu i-am agresat, noi ne apăram. Nu am luat nimic”, a spus Domenico Bellantoni.

Citește și: Îți amintești de Amalia Bellantoni, Sicilianca de la „Chefi la cuțite”? Ce face azi fosta concurentă

Conform declarațiilor Poliției, Domenico Bellantoni și complicele său i-ar fi lovit pe cei doi soți din Sectorul 2 al Capitalei. Victimele și-ar fi scos telefoanele, însă cei doi le-au luat, dându-i-le Amaliei, fără ca aceasta să le returneze.

Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale după incident.

„În timp ce se afla cu soțul său în Sectorul 2 ar fi fost agresați fizic, moment în care li s-au sustras și telefoanele mobile. Aspectele sesizate se confirmă. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical care a acordat îngrijirile medicale persoanelor vătămate, ce au fost transportate la o unitate spitalicească.

Citește și: Fiul Amaliei Bellantoni a venit la „Chefi la cuțite” cu un super preparat sicilian! Ce a gătit puștiul

amalia și domenico bellantoni
+5
Mai multe fotografii

Cei doi soți, în timp ce se aflau în curtea comună, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent de către alți doi bărbați. Un bărbat în vârstă de 57 de ani ar fi smuls trei telefoane mobile din mâinile lor”, a declarat Cătălina Toma, ofițer de presă, Poliția Capitalei.

Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
(P) Ghid practic în caz de scurgeri de gaz
(P) Ghid practic în caz de scurgeri de gaz
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura Kudika
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x