Anunț important pentru cei care vor să călătorească în Marea Britanie. Cum vor putea intra în țară

Începând cu 25 februarie 2026, Marea Britanie introduce o nouă regulă în ceea ce privește intrarea în țară. Cei care își doresc să călătorească în Regatul Unit trebuie să știe despre această măsură.

Marea Britanie anunță o nouă măsură pentru cei care își doresc să intre în țară de anul viitor, începând cu 25 februarie 2025. Regula impusă parte dintr-un proces de digitalizare a sistemului de imigrație și are ca scos să sporească securitatea frontierelor prin verificarea călătorilor înainte de plecare.

Ce schimbări importante vor avea loc la călătoriile în Regatul Unit

Atât românii cât și alte 84 de naționalități fără viză trebuie să prezinte o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a putea intra în Marea Britanie. Aceasta poate fi obținută cu ajutorul aplicației oficiale UK ETA, disponibilă pe iOS și Android, sau printr-un formular online de pe site-ul guvernamental britanic, potrivit click.ro.

Vizitatorii trebuie să știe faptul că Electronic Travel Authorisation (ETA) nu ține locul vizei, însă îi poate ajuta să stea în Marea Britanie până la șase luni.

Articolul continuă după reclamă

Costul aplicației este de 16 lire sterline. Cei care aplică pentru o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) au șanse mari să primească răspunsul imediat, în doar câteva minute. În cazuri mai complexe, aceștia pot avea un răspuns concret în trei zile lucrătoare.

Citește și: Micii românești au primit interzis la export în SUA și Marea Britanie. Care este motivul total neașteptat

De asemenea, un detaliu foarte important este faptul că Electronic Travel Authorisation (ETA) poate avea o valabilitate de doi ani sau până la expirarea pașaportului. Mai mult, această autorizație le permite călătorilor să intre în Regatul Unite de mai multe ori.

Vizitatorii sunt obligați să folosească același pașaport la care este legată autorizația ETA. Dacă își schimbă pașaportul, aceștia trebuie să aplice pentru o nouă autorizație.

Cetățenii care își doresc să călătorească în Regatul Unit de la 25 februarie 2026 vor fi verificați chiar înainte de îmbarcare. Aceștia trebuie să prezinte autorizația ETA sau o eVisa valabilă pentru a putea urca în mijlocul de transport (avion, feribot, tren), conform sursei citate.

Care este scopul sistemului ETA

Sistemul ETA are un scop important în Marea Britanie. Ministrul pentru Migrație și Cetățenie, Mike Tapp, a explicat care este motivul pentru care fiecare vizitator trebuie să prezinte o astfel de autorizație la călătoriile în Regatul Unit.

„ETA ne oferă o putere mai mare de a opri persoanele care reprezintă o amenințare să ajungă în țară și ne oferă o imagine mai completă asupra imigrației. ETA este, de asemenea, mai bună pentru călători. Digitalizarea sistemului de imigrație asigură că milioanele de oameni pe care îi primim în Marea Britanie în fiecare an se bucură de o experiență de călătorie mai fluidă.”, a explicat el, potrivit evz.ro.

Citește și: Cum a reacționat un britanic care a călătorit cu trenul în România, la clasa I. Tânărul a spus că a dat 9 lire pe bilet

Din octombrie 2023, peste 13,3 milioane au testat sistemul ETA: „peste 13,3 milioane de vizitatori au aplicat cu succes și au beneficiat de o călătorie mai rapidă și mai fluidă. ETA este acum o parte fundamentală a călătoriilor, inclusiv pentru vizitatorii care au zboruri de conexiune și trec prin controlul pașapoartelor britanice.”, conform sursei citate mai sus.