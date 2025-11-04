Charlie Ottley este de-acum cetățean român. Când va depune jurnalistul britanic jurământul de credință

Charlie Ottley a devenit cetățean român. Iată cine este și ce legătură trainică are cu România.

Charlie Ottley este un jurnalist britanic care a documentat timp îndelungat frumusețile României. Datorită imaginilor surprinse de acesta mulți turiști au fost atrași de țara noastră.

Citește și: Charlie Ottley, jurnalistul britanic care promovează România peste hotare, în interviu la "Vacanță de Vedetă", pe Antena Stars

Cine este Charlie Ottley

Charlie Ottley a devenit cetățean de onoare al Brașovului și chiar și-a cumpărat o casă în satul Șirnea, unde s-a stabilit cu Oana Mihai, partenera sa de viață.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unei surse, acesta a studiat teologia şi filosofia la Universitatea din Bristol și a fost cucerit de frumuseţile României în perioada în care filma pentru Wild Carpathia, o serie de documentare care avea să facă înconjurul planetei, cu o audiență cumulată de peste 100 de milioane de telespectatori în 110 țări. Ulterior, a filmat și Wild Danube, şi Flavours of Romania, care au înregistrat audiențe spectaculoase în țara noastră, dar și în străinătate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dani Oțil apare într-un documentar despre România. Ce spune matinalul de la Neatza despre valorile românești

„Este ușor de răspuns – marea varietate de peisaje naturale și tradiții culturale și arhitecturale. Pentru că România este un amestec fascinant și din punct de vedere etnic. Și fiecare dintre numeroasele etnii care trăiesc sub steagul României aduce propriile tradiții, propria muzică, rețete, costume și povești. Cred că este unul dintre principalele puncte forte ale acestei țări, din punctul de vedere al unui străin.

Poți vizita multe țări doar vizitând una singură. Dar cred că uneori nu vedem valoarea acestui lucru din interior. Am spus întotdeauna că împreună suntem mai puternici, iar oamenii trebuie să învețe să celebreze aceste diferențe, să le înțeleagă și, în cele din urmă, să lucreze împreună pentru un viitor mai bun”, a mărturisit el ce l-a făcut să se îndrăgostească de România.

Citește și: Nouă cetățeni români și familiile acestora, evacuați din Fâșia Gaza. Ce mesaje a transmis MAE

Realizatorul TV se vede îmbătrânind în România, considerând că este o țară sigură, însă dacă România ar înceta să mai fie o țară europeană în viitor, nu ar mai putea rămâne aici.

„Mă văd îmbătrânind în România. Însă în acest moment există o mare interferență rusă în politica europeană. Uită-te la ce s-a întâmplat în Georgia și la ce riscă să se întâmple în Moldova. Nu vreau să trăiesc într-un stat satelit ca Belarus, unde există restricții asupra libertății de exprimare.

Sigur, există probleme cu o democrație în evoluție, dar nu ne putem permite să aruncăm copilul odată cu apa din cadă. Și dacă România încetează să mai fie o țară europeană cu adevărat la un moment dat în viitor, mi-ar fi foarte greu, ca englez, să rămân aici”, a declarat el.

Charlie Ottley a reușit să promoveze turismul, cultura și patrimoniul natural al României la nivel global.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Andrew Tate își păstrează cetățenia din Vanuatu. Cum ar fi obținut un „pașaport de aur” deși se afla în arest în România

Când va depune jurământul Charlie Ottley

Jurnalistul britanic în vârtă de 54 de ani, va depune jurământul de credință pe data de 6 noiembrie, alături de alți străini care au obținut cetățenia. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) a anunțat că ceremonia va avea loc la sediul oficial.

„Solemnitatea sesiunii (…) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a informat ANC.

Citește și: Un bucureștean, înșelat de doi străini. Bărbații s-au dat drept curieri ai BNR și l-au escrocat cu zeci de mii de lei

„Prin documentarele sale de excepţie – Wild Carpathia şi Flavours of Romania – a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a precizat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

Charlie Ottley a dorit să devină cetățean al României încă de acum cinci ani, de când a și devenit cetățean de onoare al orașului Brașov, însă, din cauza birocrației, dosarul lui s-a plimbat mai mulți ani.

„Am aflat şi ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic. Sună cunoscut, nu? Îi mulţumesc pentru vizită şi pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbeşte despre România!” a spus ministrul, după o întrevedere la minister cu jurnalistul britanic.

Citește și: Țările în care oamenii sunt cei mai conectați cu natura. Pe ce loc se află România în top

Abia în toamna lui 2023, Ambasada României la Londra a propus ca Charlie Ottley să primească cetățenia română pentru servicii culturale aduse României. Acest lucru l-a surprins într-o oarecare măsură pe britanic, care își pierduse orice speranță în privința dosarului depus de el inițial.

„Am fost nominalizat pentru cetățenia română de către Ambasada României la Londra în toamna anului 2023 pentru servicii culturale aduse României. Nu am depus niciodată o cerere. Nu știu ce s-a întâmplat cu cererea și cu dosarul aferent. Desigur, mă voi gândi să depun o cerere ca străin obișnuit dacă nominalizarea mea pentru cetățenia română pentru servicii culturale va fi respinsă. Dar, în acest moment, nu știu sigur care este situația”, declara, recent, Charlie Ottley, conform sursei menționate anterior.