Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși. În ce zonă au fost găsiți de poliția italiană

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși de poliția italiană după ce au fost condamnați definitiv. Cei doi au fost găsiți într-un oraș din sudul țării.

În urmă cu câteva zile, Dani Mocanu a primit o veste grea din partea magistraților. Cântărețul de manele a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

Și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 6 ani și 4 luni pentru violență, tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

În numele celor doi a fost deschis un dosar penal, după ce artistul și fratele său au fost implicați într-un scandal uriaș. Aceștia au lovit cu pumnii, picioarele și cu o rangă doi bărbați într-o benzinărie din Argeș.

În urma conflictului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Dani Mocanu și fratele său au fost dați în urmărire de poliție, după ce au fost de negăsit la domiciliu

În cursul zilei de joi, 6 noiembrie 2025, polițiștii și-au făcut apariția la domiciliul bărbaților, însă aceștia au fost de negăsit.

„Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit, de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 şi 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, au anunțat, joi după-amiază, oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși de poliția italiană

Luni, 10 octombrie 2025, Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși de poliția italiană în Napoli. Amintim, artistul a primit 4 ani de închisoare, în timp ce fratele său are de ispășit o pedeapsă de 6 ani și 4 luni în același dosar.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.”, a transmis Poliția Română, potrivit digi24.ro.