Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce devine obligatoriu

Legea va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 10:55 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 17:30
Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice | Antena 1

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie 2025, o lege care prevede o serie de noi obligații atât pentru proprietarii trotinetelor și bicicletelor electrice, cât și pentru cei care le închiriază.

În timp ce vestea îi bucură pe unii dintre români, alții au rămas cu un gust amar după luarea aceastei decizii, deoarece ei vor fi nevoiți să scoată mult mai mulți bani din buzunare.

Descoperă în rândurile de mai jos tot ce trebuie să știe cei care folosesc aceste vehicule electrice ușoare și ce explicații au oferit oficialii!

Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce devine obligatoriu

Noua lege promulgată de președintele țării noastre aduce schimbări importante atât pentru utilizatorii trotinetelor și bicicletelor electrice, cât și pentru ceilalți șoferi participanți la trafic.

Noile modificări fac referire la introducerea obligatorie a asigurării RCA pentru vehiculele electrice ușoare care ating o viteză maximă constructivă mai mare de 25km/h sau care au o masă proprie de peste 25 de kilograme ce pot circula cu mai mult de 14km/h.

Legea stabilește astfel și noi plafoane minime de despăgubire care se se aplică tuturor polițelor RCA din România, aceste limite, valabile în toate statele membre UE, fiind majorate pentru a putea oferi o protecție mult mai ridicată victimelor accidentelor de pe șosele.

Astfel, pentru pagubele materiale produse într-un singur accident, limita de despăgubire va fi de 6 434 740 lei, indiferent de numărul de persoane implicate sau afectate.

Potrivit unei surse, în cazul unor situații grave precum vătămări corporale, invalidități, decese sau prejudicii morale, plafonul de despăgubire se ridică la suma de 31 926 210 lei.

În funcție de actualizările stabilite de Comisia Europeană, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va putea să revizuiască aceste sume în viitor.

Legea va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial, iar ASF va putea emite atunci și normele de aplicare care vor stabili exact procedura concretă pentru încheierea, dar și verificarea unor astfel de polițe RCA.

„Vom stabili și metoda tehnică pentru identificarea în trafic a acestor vehicule, cel mai probabil va fi similară cu rovineta, respectiv aplicarea unui sticker de o anumită culoare, cu anumite date de identificare”, a spus vicepreședintele ASF, potrivit Antena 3 CNN.

Ce obligații le revin conducătorilor trotinetelor și bicicletelor electrice

În timp ce pentru trotinetele electrice conducătorii trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani, pentru bicicletele electrice este prevăzută vârsta de minim 14 ani.

„Am abordat diferenţiat vârsta. Astfel, pentru trotinete electrice conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani”, a explicat parlamentarul Lucian Bode, potrivit News.ro

„Utilizarea căştii de protecţie devine obligatorie pentru toţi utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe partea carosabilă, cu excepţia trotinetelor electrice în regim self-service. Introducem obligativitatea de a-şi exprima consimţământul prin intermediul aplicaţiei de închiriere, privind asumarea responsabilităţii pentru utilizarea trotinetei în lipsa căştii de protecţie” a mai adăugat deputatul PNL în cadrul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, care a avut loc în data de 11 noiembrie 2025.

„În timpul deplasării pe drumurile publice, utilizatorilor le este interzisă folosirea telefonului mobil sau a oricăror dispozitive de înregistrare/redare de texte, audio sau video care le pot distrage atenţia, iar încălcarea acestei norme va duce la sancţionarea utilizatorului cu amendă” a continuat acesta.

Potrivit unei surse, alte măsuri în acest sens fac referire la:

  • extinderea conceptului de pistă pentru biciclete, care va fi destinată și trotinetelor electrice
  • introducerea unui chestionar rutier obligatoriu pentru utilizatorii trotinetelor electrice în regim self-service, înainte de activare, pentru verificarea noțiunilor de bază privind regulile de circulație
  • conducerea acestor vehicule electrice ușoare sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive devine contravenție și va putea fi sancționată cu amendă
  • refuzul conducătorului de trotinetă sau bicicletă electrică de a se testa pentru alcool sau substanțe interzise va fi, de asemenea, sancționat.
