Serviciul Român de Informații îi avertizează pe români cu privire la teoriile false din mediul online. Oficialii își doresc actualizarea cadrului normativ în privința dezinformării.

SRI trage un semnal de alarmă cu privire la conspirațiile legate de explozia din Rahova. Circulă tot mai multe scenarii false | Hepta/ PROFIMEDIA

După ce explozia din Rahova a îngrozit întreaga Românie, pe internet au început să apară din ce în ce mai multe postări cu mesaje și scenarii false care îi sperie și indignează pe cei care chiar le cred cu adevărat.

Fenomenul nu doar că a luat amploare și că este cât se poate de îngrijorător, dar poate duce și la o pierdere de încredere în sursele oficiale care fac tot posibilul pentru a informa populația doar cu informații adevărate, indiferent de cât de grave sau dure sunt acestea.

Citește și: Ce se întâmplă de fapt cu Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Unde ar putea să învețe elevii după explozia din Rahova

Serviciul Român de Informații a sesizat tot mai multe scenarii false cu privire la explozia care a avut loc într-un bloc din Rahova zilele trecute, motiv pentru care a lansat în mediul online un avertisment prin intermediul căreia să pună capăt tuturor speculațiilor care fac vâlvă și care induc panica în rândul cititorilor.

Articolul continuă după reclamă

SRI trage un semnal de alarmă cu privire la conspirațiile legate de explozia din Rahova. Circulă tot mai multe scenarii false

Reprezentanții SRI îi sfătuiesc pe internauți să se informeze doar din surse sigure și să nu distribuie informații a căror veridicitate nu a fost confirmată, deoarece pot duce la o adevărată dezinformare în masă.

Încă din ziua în care explozia a avut loc, cei cu intenții rele au început să distribuie pe Facebook, Telegram, TikTok și grupuri de Whatsapp informații false care au scopul de a induce panica și de a-i manipula pe cei care încă nu reușesc să diferențieze o știre falsă de una adevărată.

Plasarea unei bombe în bloc sau faptul că în incident și-ar fi pierdut viața băiatul generalului Răzvan Ionescu (șeful SRI) sunt doar două dintre scenariile care se răspândesc în online, distrugând credibilitatea autorităților din țara noastră.

Până la acest moment, zeci de piste false sunt intens comentate pe internet, precum și faptul că o avocată care locuia în bloc ar fi devenit „ținta” atacului, deoarece avea responsabilitatea de a verifica dosare importante. Totuși, niciuna dintre variante nu a fost confirmată în mod oficial, iar până la clarificarea întregii situații oficialii recomandă tuturor celor interesați să acorde atenție publicațiilor pe care le urmăresc și să nu distribuie informațiile mai departe fără să se asigure că nu dă curs unei manipulări în masă.

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora.

Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată. Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile.

Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online” se arată pe pagina de Facebook oficială a Serviciului Român de Informații.

Citește și: Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare! Ce a anunțat primarul Capitalei

Serviciul Român de Informații solicită actualizarea cadrului normativ în privința dezinformării

„În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste.”

Iată întreaga postare:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Distrigaz, prima reacție după explozia din Rahova. Când au ajuns de fapt echipele la locul tragediei soldate cu 3 decese