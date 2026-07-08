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Harta mediilor de 10 la Evaluarea Națională 2026. În ce județe au fost obținute punctajele maxime

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Doar șapte elevi din România au obținut media generală 10 după contestații, cele mai multe fiind înregistrate în București.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 12:07 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 12:08
Harta mediilor de 10 la Evaluarea Națională 2026. În ce județe au fost obținute punctajele maxime | Hepta
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Harta mediilor de 10 la Evaluarea Națională 2026. Doar șapte elevi au obținut media maximă după contestații

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, publicate de Ministerul Educației după soluționarea contestațiilor, arată o scădere semnificativă a numărului de medii generale de 10. La nivel național, doar șapte elevi au reușit performanța de a obține media maximă, acesta fiind unul dintre cele mai mici rezultate înregistrate în ultimii ani.

Harta mediilor de 10 la Evaluarea Națională 2026

Cele șapte medii de 10 au fost obținute de elevi din doar cinci județe. Trei dintre acestea au fost înregistrate în București, în timp ce celelalte patru aparțin unor absolvenți din județele Iași, Mureș, Prahova și Gorj, câte una în fiecare județ.

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În toate celelalte județe din țară nu a fost înregistrată nicio medie generală de 10 în sesiunea din acest an.

Numărul mediilor maxime a scăzut considerabil

Comparativ cu anii precedenți, rezultatele din 2026 indică o scădere accentuată a numărului de elevi care au obținut media maximă.

În 2025, nu mai puțin de 85 de candidați au încheiat examenul cu media 10, iar în 2024 au fost înregistrate 74 de medii generale de 10. Prin comparație, cele doar șapte medii maxime din acest an evidențiază diferența semnificativă dintre promoții.

Rata de participare și promovare

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, 96,6% dintre absolvenții înscriși s-au prezentat la examen.

Dintre candidații prezenți, 79,1% au obținut medii mai mari sau egale cu 5, în timp ce 20,9% au încheiat examenul cu medii sub 5.

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Rezultatele finale includ și notele obținute în urma contestațiilor depuse de elevi, după ce aceștia au avut posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă solicită recorectarea acestora.

Șapte elevi au obținut media 1

Statisticile publicate de Ministerul Educației evidențiază și un aspect îngrijorător. La nivel național, șapte candidați au încheiat Evaluarea Națională cu media generală 1, rezultat care reflectă dificultățile întâmpinate de o parte dintre elevi la examen.

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Rezultatele finale vor sta la baza admiterii computerizate în învățământul liceal, proces care urmează să se desfășoare conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

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