"Am crezut că mi-am mâncat bebelușul de viu". Cu ce sindrom rar s-a confruntat o proaspătă mămică

O proaspătă mămică a rămas terifiată când s-a trezit cu sânge la gură și bebelușul ei zăcând inconștient lângă ea pe pat.

Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 10:00
O tânără mămică s-a confruntat cu un sindrom rar imediat după ce a născut. | Instagram

Sarah Valentine, o proaspătă mămică, a rămas înmărmurită când s-a trezit din somn într-o zi cu sânge la gură, complet speriată. Femeia a simțit că i se oprește inima când a văzut că avea în gură carne și sânge, crezând că a mușcat o bucată din propriul ei bebeluș.

Bebelușa ei Rosalie părea să zacă fără suflare în pat lângă ea. Complet terifiată, Sarah și-a revenit în fire după momentele de panică și a realizat că fiica ei nou-născută, de fapt, dormea extrem de profund.

Femeia a suferit de o formă rară de depresie postpartum

Femeia în vârstă de 34 ani, proaspătă mămică, s-a confruntat cu o situație extrem de rară, un sindrom care afectează uneori femeile imediat după naștere. Chiar dacă a avut o sarcină normală și apoi s-a bucurat din plin de momentul întâlnirii cu fiica ei, Rosalie, Sarah s-a simțit imediat copleșită de îndatoririle vieții de mamă și de acolo până la depresie postpartum a fost doar un pas.

Se pare că Sarah Valentine nu s-a confruntat doar cu depresie postpartum, ci un sindrom mai grav de atât. Este vorba despre psihoza postpartum, o perioadă și mai dificilă din punct de vedere emoțional, în care mama care este privată de somn ajunge să aibă halucinații terifiante.

Inițial Susah a crezut că o să reușească să depășească această perioadă rapid pentru că a considerat că nu și-a revenit cu orele de somn după naștere și mai are doar nevoie de puțină odihnă. Se pare, însă, că nu a fost deloc vorba de asta.

„Când i-am povestit soțului meu și unei prietene, am încercat să facem haz de necaz. Am crezut toți că asta face parte din experiența de proaspătă mămică pentru că eram extrem de epuizată. La început nu am luat-o în serios”, a mai povestit Sarah.

Trei săptămâni mai târziu, Sarah s-a trezit dintr-o psihoză cu soțul ei care urla la ea să iasă din cadă, după ce femeia aproape se înecase involuntar, fiind sub efectul depresiei postpartum.

Înainte să devină mamă, Sarah nu a avut niciodată probleme mentale și nu a avut nici gânduri suicidare care i-ar fi putut da de gândit soțului ei că ea ar avea nevoie de ajutor specializat.

„Mă simțeam de parcă deja murisem. N-aveam idee că e vorba despre psihoza postpartum, nici nu știam că există așa ceva și nu mai înțelegeam ce mi se întâmplă. Simțeam că singurul mod în care puteam să opresc acea nebunie era să mă sinucid. Acesta este și motivul pentru care am ales să vorbesc astăzi despre asta pentru că e important ca mai mulți părinți să înțeleagă care sunt riscurile depresiei postpartum și să ia tratament specializat pentru astfel de probleme”, a mai povestit Sarah Valentine, potrivit The Sun.

Printre aceste simptome, Sarah a mai menționat și că i se părea că primește mesaje prin intermediul televizorului, iar de câte ori își vedea fetița dormind credea automat că bebelușa ei murise.

Sarah și soțul ei, Alex, s-au cunoscut în 2014 și s-au căsătorit în 2020, după 6 ani de relație. Rosalie s-a născut 3 ani mai târziu și acum este bucuria lor pentru că le-a întregit familia.

Chiar dacă începutul vieții de mamă a fost unul dificil și epuizant pentru Sarah, ea a reușit să depășească psihoza postpartum cu sprijinul familiei și cu ajutor specializat de la medici.

Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

