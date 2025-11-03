"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani

O femeie în vârstă de 48 ani i-a surprins pe internauți cu povestea ei incredibilă de viață.

Nichole Boggs din SUA a dezvăluit că și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare atunci când a spus că a fost însărcinată timp de 21 ani.

Ea a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare în ce ani a fost însărcinată cu cei 11 copii ai săi. Astfel, Nichole le-a arătat internauților că a fost însărcinată timp de jumătate din viață și este însărcinată chiar și în prezent, urmând să dea naștere celui de-al 12-lea copil al său.

Femeia care a fost însărcinată timp de 21 ani

La vârsta de 48 ani, Nichole este deja bunică și se bucură de o familie numeroasă. În noul video pe care l-a postat pe rețelele de socializare, Nichole a dezvăluit că a fost însărcinată în 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022. Prin acest nou video, femeia a dezvăluit că este din nou însărcinată.

„Aceștia sunt anii în care am fost însărcinată, fie că am fost însărcinată și am născut sau am suferit o pierdere de sarcină. Am fost însărcinată timp de 21 ani din cei 27 ani de căsnicie. Sunt recunoscătoare și nu aș schimba nimic. Astăzi, «bunica” e însărcinată în 22 săptămâni”, a povestit Nichole.

Nichole este încântată să aibă o familie atât de numeroasă, dar se pare că mulți dintre internauții care i-au văzut video-ul nu s-au putut abține să nu facă și comentarii răutăcioase la adresa ei.

Acum că a devenit bunică, mulți îi spuneau că poate ar trebui să se oprească din făcut copii și să se ocupe de creșterea celor pe care îi are. Ea a postat video-ul pe contul ei de Instagram și a devenit imediat viral, strângând peste 150K de aprecieri.

“Șefa la suprapopulare”, “Ai auzit cumva de prezervativ?”, “Ai fost însărcinată toată viața mea, sunt născută în 1998”, “Mă bucur că ți-a dat o pauză în 2010”, “E timpul să te oprești”, “Doamne sfinte, imaginați-vă cât costă cumpărăturile” – acestea au fost doar câteva dintre primele reacții răutăcioase ale utilizatorilor pe Instagram, iar lui Nichole nu i-a venit să creadă că a fost criticată pentru alegerea de a deveni mamă de 12 ori.

Ea a mai dezvăluit, potrivit The Sun, că a ales să șteargă foarte multe comentarii care erau vulgare, obscene sau complet lipsite de respect.

„Știu că femeile pot fi răutăcioase, dar nu mi-am imaginat că pot arunca cu atâta gunoi și răutate chiar și bărbații, bărbați maturi în toată firea, care sunt părinți la rândul lor. Au venit la postarea unei femei simple și blânde de 48 de ani care se bucură de cei 11 copii ai săi și e pe cale să îl nască pe cel de-al 12-lea. E dezamăgitot”, a scris Nichole, fiind complet întristată de felul în care este atacată pe rețelele de socializare de niște străini.

Nichole se bucură de viața ei de familie și spune că niciodată nu a fost atât de fericită. Având o familie numeroasă, ea este cea care se ocupă de toți cei 11 copii ai săi și de casă. Nichole gătește, face curat, îi duce la școală pe copii și are grijă să primească educația de care au nevoie.

Pe Instagram, ea postează adesea rețete pe care le pregătește cu drag pentru familia ei, dar și imagini cu toți membrii familiei sale numeroase, lăudându-se cu ei.

