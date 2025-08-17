Antena Căutare
Ea este femeia care a născut în ziua în care a descoperit că era însărcinată. Cum e posibil

Cazul ciudat al unei adolescente i-a surprins pe medici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 August 2025, 07:00

Verity McConnell din Aberdeen a povestit pentru publicația The Sun cum viața ei s-a schimbat peste noapte.

La vârsta de 16 ani, Verity se afla la petrecerea pentru ziua de naștere a unei colege de clasă, fără să știe că viața ei avea să se schimbe complet în doar câteva ore.

Adolescenta a spus că nu avea simptomele unei femei însărcinate

Când a ajuns acasă, adolescenta a simțit niște dureri de stomac severe și crampe foarte dureroase, dar a crezut că urmează să îi vină menstruația și atunci nu s-a speriat. A încercat să adoarmă, dar durerea a persistat și a devenit chiar și mai intensă.

Verity a trezit-o pe mama ei, gândindu-se că ceva nu e în regulă.

„Am simțit că ceva nu e în ordine și apoi am simțit cum crampele devin și mai intense. De câte ori încercam să mă culc, pur și simplu nu puteam”, a povestit adolescenta.

Mama lui Veiry a decis să o ducă pe tânără la spital. Fără să știe ce avea să i se întâmple, Verity a aflat în urma unui consult că era însărcinată în aproape 38 săptămâni și a rămas șocată, atât ea, cât și mama ei.

Chiar dacă nu se aștepta deloc la asemenea veste din partea medicilor, în scurt timp Verity a născut o fetiță sănătoasă. Tânăra a spus că nu a suspectat nicio clipă că ar putea fi însărcinată pentru că a avut menstruație regulată pe tot parcursul sarcinii.

Pentru că nu era deloc pregătită pentru o asemenea vestea din parte medicilor, adolescenta a primit de la personalul spitalului tot ce avea nevoie pentru fetița ei nou-născută.

Acum, la vârsta de 27 ani, Verity este mama a trei copii și încă își amintește momentele surprinzătoare prin care a trecut atunci când a născut-o pe fiica ei, micuța Mhairi, care are aproape 11 ani.

“Eram acolo întinsă pe patul de spital, aveam 16 ani, eram panicată și asistenta s-a uitat la mine și la mama și ne-a zis că sigur sunt însărcinată și că va trebui să încep să împing în curând ca să nasc. Nu aveam aproape deloc burtă, încă îmi veneau toate hainele mele. Nu am făcut niciun test de sarcină, nicio ecografie, nicio programare cu vreo moașă, niciun consult, nimic. Cred că pentru că adrenalina era la maximum am reușit să nasc natural”, a povestit Verity.

Se pare că nu e singura care a avut o sarcină surpriză pentru că mai multe femei care i-au văzut povestea pe TikTok au scris în comentarii că și ele au trecut prin experiențe asemănătoare și au avut bebeluși sănătoși.

