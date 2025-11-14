Blue Origin a lansat 2 nave NASA către Marte. Ce misiune are călătoria istorică

Blue Origin a lansat 2 nave NASA către Marte, într-o misiune ce aduce și un nou nivel competitiv între compania lui Jeff Bezos și SpaceX, deținută de Elon Musk.

Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, a lansat 2 nave NASA către Marte, în cea mai nouă etapă din competiția spațială dintre el și Elon Musk.

Racheta New Glenn a fost lansată de la Cape Canaveral Space Force Station, Florida, la ora locală 15:55, scrie Daily Mail.

Cu o lungime de 98 de metri, racheta a dus în spațiu sondele gemene ESCAPADE, create de NASA.

Astfel, acestea și-au început lunga călătorie spre Marte. La 20 de minute de la lansare, racheta a aterizat dreaptă pe o ambarcațiune aflată la 600 de kilometri de țărm.

Blue Origin a lansat 2 nave NASA către Marte

Blue Origin a lansat 2 nave NASA către Marte după ce evenimentul a fost amânat timp de 4 zile din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a celei mai puternice furtuni solare din ultimele 2 decenii. Aceasta a provocat apariția aurorelor până în sudul Floridei.

Pe măsură ce nava spațială NASA a părăsit atmosfera Pământului, angajații Blue Origin au sugerat că o misiune lunară privată ar putea fi următoarea. Aceștia au și scandat, „Următoarea oprire, Luna!”

A fost doar a 2-a oară când New Glenn a fost lansată cu succes. Ceea ce oferă o victorie necesară pentru compania spațială aflată în dificultate. Zborul de test din ianuarie al rachetei New Glenn a livrat un prototip de satelit pe orbită. Dar treapta principală nu a reușit să aterizeze pe barja care o aștepta în oceanul Atlantic.

Lansarea a făcut parte dintr-o misiune științifică susținută de NASA și operată de cercetători de la UC Berkeley.

Scopul a fost să livreze cele 2 nave spațiale ESCAPADE (Exploratori pentru Evadare, Accelerare a Plasmei și Dinamică) pe orbita planetei Marte.

După ce au fost duse la marginea spațiului, cele 2 sonde vor rămâne în apropierea Pământului, la o distanță de aproximativ de 1.6 kilometri timp de un an.

Toamna viitoare, când Marte și Pământul vor fi aliniate corespunzător, navele spațiale vor folosi asistența gravitațională a Pământului pentru a se catapulta spre Planeta Roșie. Sondele vor ajunge în orbita panetei Marte în 2027.

Ce misiune au navele ESCAPADE

După ce ajung în atmosfera planetei, sondele ESCAPADE vor colecta date despre atmosfera superioară și câmpurile magnetice ale Marte pentru a înțelege modul în care acestea interacționează cu vântul solar.

Experții speră că acest lucru ar putea dezvălui modul în care Soarele a îndepărtat mare parte din atmosfera planetei Marte. Aceasta ar putea oferi indicii despre cum planeta a trecut de la un loc potențial locuibil, cu lacuri, râuri și oceane, la deșertul arid pe care îl vedem astăzi.

„Toate aceste informații vor fi esențiale pentru protejarea viitorilor exploratori NASA și neprețuite în evaluarea modului în care putem îndeplini viziunea președintelui Trump de a planta steagul american pe Marte,” a declarat Sean Duffy, numit administrator NASA de către Donald Trump.

Cu un buget de doar 80 de milioane de dolari , această misiune e relativ ieftină comparativ cu majoritatea proiectelor științifice spațiale.