Cum a fost surprins un bărbat pe autostrada Transilvania. Internauții au reacționat imediat: „Mare curaj”

Un bărbat a stârnit revoltă în online, după ce a fost surprins pe autostradă. Iată ce i-a înfuriat pe internauți.

Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 16:31 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 16:35
Imaginile cu un bărbat pe autostrada A3 au revoltat internauții.

Cursă nebună pe autostrada Transilvania. Imaginile au stârnit reacții puternice printre internauți

Un bărbat a fost surprins în timp ce mergea cu 90 de kilometri pe oră pe autostrada Transilvania în timp ce era pe trotinetă. Un participant la trafic a filmat totul și a urcat filmulețul pe rețelele de socializare.

Bărbatul de pe trotinetă se vede în filmare cum încearcă să se strecoare printre mașini.

„Romania 2025! Autostrada A3, trotineta, 90km/h. Ce facem cu ăştia???” este scris în descrierea filmulețului care într-o singură zi a pus pe harță internetul.

De la propria siguranță, până la sancțiuni și probleme de infrastructură au apărut rapid în comentariile videoului.

„Să fie amendați corespunzător și confiscarea trotinetei. A pus viața în pericol”, este de părere cineva.

„Trebuie interzise trotinetele electrice, în special în oraș!” spune altcineva.

„Se grăbea să plătească impozitul pe 2030”, a glumit un internaut.

„Am întâlnit și eu, aveam 50km/h și m-a depășit o trotinetă de parcă stătem pe loc”, a relatat altcineva.

„Mare curaj ai avut să stai atât de aproape de el”, scrie o altă persoană.

„Este ok, are cască de protecție”, sesizează cineva.

„Și poliția ce face”, se întreabă un internaut.

„Nici bun de donator de organe nu mai este bun dacă ia o trântă”, scrie altcineva.

„Cum poți fi atât de inconștient”, se întreabă o persoană.

„I-a zis una că e singură acasă, dar nu mai are permis”, glumește o persoană.

„Selecția naturală își face treaba cu ăștia!” spune cineva.

„Deja intra în depășire. Îl încurca cel din față”, menționează o altă persoană.

„O denivelare d-aia de cap de pod mai așa și se împrăștie pe autostradă”, spune altcineva.

Descoperire impresionantă lângă Cazinoul Constanța! Este prima piesă de acest tip găsită pe litoralul românesc...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.



Comentarii




Citește și
