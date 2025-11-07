Cum a fost surprins un bărbat pe autostrada Transilvania. Internauții au reacționat imediat: „Mare curaj”

Un bărbat a stârnit revoltă în online, după ce a fost surprins pe autostradă. Iată ce i-a înfuriat pe internauți.

Cum a fost surprins un bărbat pe autostrada Transilvania | Shutterstock

Imaginile cu un bărbat pe autostrada A3 au revoltat internauții.

Cursă nebună pe autostrada Transilvania. Imaginile au stârnit reacții puternice printre internauți

Un bărbat a fost surprins în timp ce mergea cu 90 de kilometri pe oră pe autostrada Transilvania în timp ce era pe trotinetă. Un participant la trafic a filmat totul și a urcat filmulețul pe rețelele de socializare.

Bărbatul de pe trotinetă se vede în filmare cum încearcă să se strecoare printre mașini.

„Romania 2025! Autostrada A3, trotineta, 90km/h. Ce facem cu ăştia???” este scris în descrierea filmulețului care într-o singură zi a pus pe harță internetul.

De la propria siguranță, până la sancțiuni și probleme de infrastructură au apărut rapid în comentariile videoului.

„Să fie amendați corespunzător și confiscarea trotinetei. A pus viața în pericol”, este de părere cineva.

„Trebuie interzise trotinetele electrice, în special în oraș!” spune altcineva.

„Se grăbea să plătească impozitul pe 2030”, a glumit un internaut.

„Am întâlnit și eu, aveam 50km/h și m-a depășit o trotinetă de parcă stătem pe loc”, a relatat altcineva.

„Mare curaj ai avut să stai atât de aproape de el”, scrie o altă persoană.

„Este ok, are cască de protecție”, sesizează cineva.

„Și poliția ce face”, se întreabă un internaut.

„Nici bun de donator de organe nu mai este bun dacă ia o trântă”, scrie altcineva.

„Cum poți fi atât de inconștient”, se întreabă o persoană.

„I-a zis una că e singură acasă, dar nu mai are permis”, glumește o persoană.

„Selecția naturală își face treaba cu ăștia!” spune cineva.

„Deja intra în depășire. Îl încurca cel din față”, menționează o altă persoană.

„O denivelare d-aia de cap de pod mai așa și se împrăștie pe autostradă”, spune altcineva.