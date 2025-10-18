Femeia și-a dorit un lifting facial, dar a rămas cu găuri adânci în piele după intervenție. Ce s-a întâmplat

O femeie și-a dorit să scape de riduri și să se bucure de un ten întinerit, cu aspect ferm și luminos, dar nu știa că avea să sufere cumplit.

Femeia a apelat la o procedură de facială care avea să îi îndepărteze ridurile și să o facă să arate mult mai tânără. Cu toate acestea, procedură estetică a venit cu niște repercusiuni neașteptate pentru ea.

A rămas cu găuri în obraji după un lifting facial

Leigh Cobb a vrut un lifting facial, dar nu și-a dorit să apeleze la o procedură prea invazivă, așa că a ales un tratament estetic care să aibă același efect. De asemenea, ea și-a dorit ca procedura estetică să poată fi făcută rapid, în doar 15 minute. Prin urmare, nu avea cum să se aștepte ca rezultatele să fie unele care să reziste.

Vezi aici imaginile cu Leigh Cobb imediat după intervenția estetică eșuată

Prima oară când a apelat la prima ei procedură estetică a fost în urmă cu 10 ani, când a fost un eșec total și își amintește cu groază cât a suferit atunci. Imediat după procedură, ea a fost extrem de încântată să vadă că i-au dispărut ridurile și că avea tenul extrem de ferm.

De această dată, Leigh a ales să își facă un lifting facial și unul pentru zona gâtului la o clinică din Polonia. Femeia în vârstă de 53 ani, deși a cheltuit o mică avere pe această intervenție estetică, în jur de 4.800 de lire, ea era ferm convinsă că merită din plin datorită efectelor anti-îmbătrânire.

Până la urmă, după ani de proceduri non-invazive, Leigh a apelat la operația estetică în detrimentul fillerelor sau a injecțiilor cu botox al căror efect dispare în timp. Femeia din Worcestershine a decis că e timpul să apeleze la o intervenție care să aibă efecte anti-îmbătrânire pe o perioadă mai îndelungată.

În urmă cu 10 ani, un lifting facial cu firul i-a distrus complet chipul și a lăsat-o cu găuri imense în obraji. De atunci, Leigh spune că s-a învățat minte și apelează doar la medici și clinici de încredere, chiar dacă are de plătit mai multe pentru intervențiile estetice la care apelează.

Leigh se consideră deja dependentă de intervenții estetice și a povestit, potrivit The Sun, ce a determinat-o să apeleze la ajutorul medicului estetician.

„Acum prefer mai mult să îmi fac operații estetice, decât să îmi injectez ceva străin în corp, cum ar fi Botox sau fillere. Rezultatele mele durează mai bine de 10 ani, în comparație cu acele soluții de moment care trebuie refăcute după câteva luni. Plus că vreau să pot avea în continuare expresii ale feței, să nu am fața înmărmurită și să nu arăt falsă. Prea multe fete apelează la intervenții estetice de la o vârstă prea fragedă fără să cunoască efectele pe termen lung ale acestor tratamente. Aceste tratamente ascund multe pericole precum paralizia sau botulism. E chiar înfricoșător”, a dezvăluit Leigh după mai multe intervenții.

La vârsta de 19 ani, Leigh și-a făcut o liposucție și s-a bucurat de un abdomen perfect plat. Apoi 6 ani mai târziu și-a făcut o ridicare de pleoape în Marea Britanie, operație care a costat-o 3.500 lire.

Ea a zis că temperaturile ridicate din Dubai și-au pus amprenta pe chipul ei, la fel ca și vizitele ei la solar care i-au afectat pielea. Pentru reîntinerirea pielii, Leigh a găsit o operație cu laser numită Fraxel. În Marea Britanie, ar fi costat 1.500 lire, dar ea a găsit-o cu 400 lire la o clinică din Polonia. În iulie 2015 a apelat la această procedură care a lăsat-o cu găuri adânci în față.

„După procedură am rămas cu găuri în obraji. Eu eram terifiată, dar medicul mi-a spus că e normal și că se vor estompa aceste găuri într-o săptămână”, a povestit Leigh.

Pentru a-și repara chipul, Leigh a trebuit să facă la o altă clinică o nouă intervenție care a costat-o 2000 lire și a scăpat de acele găuri inestetică după 2 luni.

