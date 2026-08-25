Fursecuri comestibile create din sticle de plastic. Cine le-ar putea mânca

Experții susțin că au creat fursecuri comestibile din sticle de plastic recliclate și că acestea ar avea chiar un aport proteic ridicat.

Fursecurile ar avea un aport proteic ridicat | Shutterstock

Cercetătorii de la Southern Illinois University Carbondale au creat un nou produs pe care l-au numit „uBites”.

Aceștia sunt descriși drep biscuiți bogați în proteine ale căror ingrediente de bază provin din PET reciclat, scrie Forbes.

Acesta e același material folosit pentru sticlele de suc și de apă, precum și din resturi de tulpini și frunze de porumb.

Proiectul s-a desfășurat în cadrul unei inițiative coordonate de NASA pentru dezvoltarea unor alimente destinate explorării spațiului îndepărtat.

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Fursecuri comestibile create din sticle de plastic

Pentru a crea fursecurile, experții folosesc apă și oxigen la temperaturi și presiuni extreme pentru a descompune plasticul rezistent și biomasa în fragmente mici. Acestea pot fi apoi procesate de microorganisme.

Drojdii modificate genetic reasamblează aceste fragmente în proteine, grăsimi și acizi. O imprimantă 3D extrudează amestecul final sub forma unor fursecuri.

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Aroma e adăugată cu ajutorul unei drojdii de panificație modificată genetic pentru a produce aromă de vanilie direct din biomasa vegetală, în timp ce o tulpină separată de drojdie transformă etilenglicolul, o moleculă prezentă în plasticul PET, în betacaroten. Acesta e un precursor pe care organismul îl transformă în vitamina A, potrivit echipei de cercetare.

Testele de siguranță au confirmat că uBites pot fi consumate, însă echipa așteaptă încă aprobarea instituțională înainte de a efectua teste oficiale de degustare.

Testele olfactive au arătat că majoritatea participanților au declarat că ar consuma biscuiții într-un mediu în care resursele sunt limitate, au precizat cercetătorii.

Cercetătorul Lahiru Jayakody a spus că echipa dorește să adauge amidon, fibre și îndulcitor în compoziția biscuiților și speră ca aceștia să fie pregătiți pentru consumul public în următorii câțiva ani.

Biscuiții ar putea fi consumați de oameni în spațiu

Oamenii folosesc microorganisme de mii de ani, prin procese tradiționale de fermentație, pentru a transforma ingredientele crude în alimente stabile precum pâinea, brânza și iaurtul.

Biotehnologia modernă permite însă modificarea genetică a microorganismelor pentru a transforma materiale anorganice sau deșeuri în compuși cu valoare nutritivă ridicată.

Prin reciclarea carbonului provenit din deșeuri și transformarea lui direct în alimente bogate în nutrienți, imprimate 3D, precum uBites, cercetătorii propun o alternativă sustenabilă, cu circuit închis, la agricultura tradițională.

Teoretic, noua tehnologie ar putea contribui la diminuarea penuriei severe de alimente în timpul crizelor umanitare, ar putea furniza hrană în medii cu resurse limitate, precum misiunile spațiale, și ar putea reduce semnificativ poluarea cu plastic.

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Potrivit Organizației Națiunilor Unite, aproximativ 2.1 miliarde de oameni din întreaga lume se confruntă cu lipsă de hrană. 645 de milioane suferă de foame cronică.

Estimările indică faptul că cererea globală de alimente va crește puternic, ceea ce ar putea pune aproape 30% din populația lumii în pericol de foamete până în 2050.

„Microorganismele sunt foarte inteligente. Așa că le folosim caracteristicile pentru a rezolva problemele pe care noi înșine le-am creat,” a declarat Jayakody.