Ingredientul banal care poate împrospăta culorile covorului. Trucul bunicilor care merită readus în atenție

Un ingredient banal, chiar din propria bucătărie, îți poate face covoarele ca noi. Iată trucul de pe vremea bunicilor care merită o șansă!

Covoarele adaugă stil și un aer confortabil casei tale, însă curățarea lor devine, adesea, foarte dificilă. De asemenea, cu trecerea anilor, acestea pot fi pătate și își pot pierde din strălucirea și frumusețea pe care le aveau atunci când erau noi.

Aspirarea regulată este importantă și contribuie la curățarea lor, însă, în cele din urmă, acestea necesită o reîmprospătare a culorii. Iată cum!

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Trucul bunicilor pentru împrospătarea culorilor covorului

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Indiferent de cât de atenți suntem atunci când vine vorba despre curățenia locuinței, un covor va avea nevoie mereu de mici trucuri pentru a-și păstra strălucirea și culoarea. Indiferent că problema este praful, o pată sau blana animalului de companie, simplul aspirator sau peria nu sunt de ajuns pentru a curăța eficient acest accesoriu din casă.

Vestea bună este că există anumite trucuri vechi, dar foarte utile, pentru a readuce la viață covoarele. Nu este vorba despre servicii complexe de curățenie și nici despre produse minune din comerț. Oțetul, un ingredient banal, dar pe care cu toții îl avem în bucătărie, este cel care poate face minuni.

Oțetul alb are proprietăți de detartrare excelente și, totodată, dezinfectează covoarele. Tot ce trebuie să faci este să amesteci două pahare de oțet cu trei linguri de bicarbonat de sodiu, un alt ingredient comun din bucătăriile noastre, și să pulverizezi soluția pe covor. Se așteaptă să acționeze bine, după care se lasă să se usuce, evitând expunerea la soare, potrivit unei surse.

O altă metodă constă în împrăștierea bicarbonatului pe suprafața covorului, peste care punem puțin oțet. Lăsăm amestecul să facă spumă, după care frecăm ușor cu o perie. După câteva ore, aspirăm covorul.

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Cum curățăm covoarele cu fire scurte

Pentru covoarele cu fire scurte, trebuie pregătit un amestec cu picături de lămâie și săpun. Apoi, se înmoaie o cârpă din microfibră, pe care o frecăm pe suprafața covorului. La final, clătim.

În ceea ce privește covoarele persane, acestea necesită o curățare la abur. Pentru început, stropim covorul cu apă fierbinte pentru a înmuia firele. Așteptăm câteva minute, apoi trecem cu atenție dispozitivul nostru de curățat cu abur, dând jeturi scurte și repetate pe zonele murdare.

La final, lăsăm covorul afară la uscat, dar ferit de lumina directă a soarelui, mai notează sursa citată.