Insula misterioasă care a apărut brusc și după a dispărut în doar câteva săptămâni. Ce ar fi cauzat fenomenul neobișnuit

Experții au descoperit o insula misterioasă care a apărut brusc și după a dispărut în doar câteva săptămâni în această vară.

O insulă uriașă acoperită de pădure a apărut în mod misterios într-un lac din Canada, apoi a dispărut brusc, după ce autoritățile, inițial sceptice, i-au confirmat existența.

Experții estimează că insula are o suprafață echivalentă cu aproximativ 2 terenuri de fotbal american, scrie Daily Mail.

Ea a fost observată plutind pe Williston Reservoir la începutul lunii august.

Lacul artificial în care a fost identificată e al 7-lea cel mai mare rezervor de apă din lume și se află într-o zonă izolată din nordul provinciei British Columbia.

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Insula misterioasă care a apărut brusc și după a dispărut în doar câteva săptămâni

Un localnic a surprins de la distanță o fotografie misterioasă în care apare masa de uscat înconjurată de apă, după care s-a apropiat cu barca pentru a o filma.

Imaginile surprinse de aproape arată copacii de la marginea insulei în timp ce se mișcau în mod ciudat în sus și în jos, odată cu apa.

Localnicul i-a trimis fotografia și videoclipul unui alt locuitor, Rocky Avery. Acesta le-a publicat pe rețelele sociale pe 12 august. Imaginile au devenit rapid virale.

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„A fost o priveliște cu adevărat uimitoare. Nu am mai văzut niciodată așa ceva în cei 40 de ani de când sunt în această țară,” a declarat Avery.

El a spus că a publicat imaginile pentru a alerta compania BC Hydro, „în cazul în care insula plutea în direcția lor”. Compania canadiană produce energie hidroelectrică pentru British Columbia prin intermediul barajului WAC Bennett, care a creat Williston Reservoir.

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Purtătorul de cuvânt al BC Hydro, Bob Gammer, a fost inițial sceptic în privința existenței insulei.

El a spus că s-a gândit că videoclipul ar putea fi generat cu ajutorul inteligenței artificiale. La scurt timp însă, BC Hydro a confirmat existența misterioasei insule după ce a analizat imagini din satelit.

Una dintre fotografii, de pe 21 iulie, cu aproximativ 3 săptămâni înainte ca Avery să publice videoclipul, arăta insula plutind pe lac, la aproximativ 97 de kilometri vest de barajul WAC Bennett.

Imaginea le-a permis reprezentanților companiei să estimeze că insula avea o suprafață de aproximativ 9.800 de metri pătrați, puțin mai mică decât suprafața combinată a 2 terenuri de fotbal american.

Cum ar fi apărut insula misterioasă

Deși BC Hydro a reușit să confirme existența insulei pe baza acelei fotografii vechi de mai bine de o lună, încercările de a o localiza în imagini satelitare mai recente au eșuat.

„A dispărut acum,” a declarat Gammer. „Asta nu înseamnă neapărat că s-a scufundat pe fundul rezervorului. E posibil să fi revenit într-o zonă mai adăpostită de-a lungul malului.”

Purtătorul de cuvânt a spus că explicația cea mai probabilă pentru apariția misterioasei insule e faptul că nivelul apei din Williston Reservoir a ajuns acum la capacitate maximă pentru prima dată în ultimii 14 ani.

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În perioada de aproape 1 deceniu și jumătate în care nivelul apei din rezervor a fost scăzut, e posibil ca lemnele aduse de apă să se fi acumulat în apropierea malului, iar copacii să fi prins rădăcini în resturile în descompunere, a explicat Gammer.

Odată cu creșterea nivelului apei în acest an, baza instabilă de sub copaci s-ar fi putut desprinde de mal, iar vântul ar fi împins insula plutitoare spre mijlocul lacului.

Gammer a precizat că, în acest an, pe malurile rezervorului a fost observată o cantitate neobișnuit de mare de copaci și resturi vegetale.

El a mai spus că BC Hydro nu se așteaptă ca insula să provoace probleme operaționale, însă compania este atentă pentru a vedea dacă aceasta o să apară din nou.