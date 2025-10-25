Tânăra de 25 ani care se pregătește pentru Apocalipsă! Ce a depozitat într-o cămară și pentru cât timp i-ar ajunge produsele

Tânăra Gubba din Seattle, SUA, le-a arătat urmăritorilor ei de pe rețelele sociale cum se pregătește pentru o eventuală situație de criză.

Gubba a devenit faimoasă pe rețelele de socializare și a început să aibă din ce în ce mai mulți urmăritori la începutul pandemiei. | Profimedia

O femeie în vârstă de 25 ani din SUA a povestit că și-a pregătit un întreg depozit cu provizii pentru o eventuală Apocalipsă.

Gubba Homestead, provizii pentru Apocalipsă

Tânăra care apare pe rețelele de socializare cu numele Gubba Homestead a explicat într-un video că și-a făcut provizii considerabile pentru următorii 10 ani.

De asemenea, ea a dezvăluit că mâncarea pe care a păstrat-o ar putea hrăni 5 persoane în fiecare zi timp de 10 ani. Gubba este mândră de realizarea ei și a vrut să împărtășească cu prietenii ei virtuali cum se pregătește ea pentru o potențială situație de criză.

Femeia locuiește la o fermă împreună cu familia ei în Seattle, SUA. Pe rețelele de socializare, Gubba are peste 3 milioane de urmăritori și prin postările ei ea promovează o alimentație sănătoase, din produse naturale, fără conservanți și chiar a dezvoltat propriul ei brand de cosmetice din substanțe naturale.

Gubba s-a proclamat ca fiind o conspiraționistă și în mai multe dintre video-urile postate de ea pe Instagram abordează subiecte controversate, inclusiv „sfârșitul lumii”.

Împreună cu familia ei, tânăra în vârstă de 25 ani deține un teren agricol de unde își cultivă propriile fructe și legume, crește păsări și vite și se hrănește cu alimente din propria ei gospodărie. Ea a mai povestit că ea și soțul ei au echipat casa lor cu panouri solare și echipament pentru filtrarea apei, în cazul în care va fi o așa-zisă Apocalipsă.

„Fiecare dolar în plus merge către stocul meu și sistemele casnice - conservarea alimentelor, stocarea apei, alimentarea cu energie electrică în afara rețelei și securitatea. Majoritatea oamenilor consideră că este un lucru extrem, dar eu o văd ca pe o posibilitate de a-mi cumpăra libertatea”, a spus ea pentru Need To Know, citat de Click.

Gubba a devenit faimoasă pe rețelele de socializare și a început să aibă din ce în ce mai mulți urmăritori la începutul pandemiei când, la fel ca acum, ea a arătat ce pregătiri și provizii a făcut pentru familia ei.

„Păstrez pastele în pungi cu absorbante de oxigen. Pot să reziste până la 20 de ani. Produsele liofilizate pot dura până la 30 de ani și pot fi la fel de proaspete ca atunci când au fost congelate”, povestea tânăra în 2023 pentru Daily Mail.

