Antena Căutare
Home News Inedit Tânăra de 25 ani care se pregătește pentru Apocalipsă! Ce a depozitat într-o cămară și pentru cât timp i-ar ajunge produsele

Tânăra de 25 ani care se pregătește pentru Apocalipsă! Ce a depozitat într-o cămară și pentru cât timp i-ar ajunge produsele

Tânăra Gubba din Seattle, SUA, le-a arătat urmăritorilor ei de pe rețelele sociale cum se pregătește pentru o eventuală situație de criză.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 12:00 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 16:36
Galerie
Gubba a devenit faimoasă pe rețelele de socializare și a început să aibă din ce în ce mai mulți urmăritori la începutul pandemiei. | Profimedia

O femeie în vârstă de 25 ani din SUA a povestit că și-a pregătit un întreg depozit cu provizii pentru o eventuală Apocalipsă.

Gubba Homestead, provizii pentru Apocalipsă

Tânăra care apare pe rețelele de socializare cu numele Gubba Homestead a explicat într-un video că și-a făcut provizii considerabile pentru următorii 10 ani.

Citește și: Un fragment de gunoi spațial căzut pe Pământ a îngrijorat experții: „N-am mai văzut așa ceva până acum”

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, ea a dezvăluit că mâncarea pe care a păstrat-o ar putea hrăni 5 persoane în fiecare zi timp de 10 ani. Gubba este mândră de realizarea ei și a vrut să împărtășească cu prietenii ei virtuali cum se pregătește ea pentru o potențială situație de criză.

Femeia locuiește la o fermă împreună cu familia ei în Seattle, SUA. Pe rețelele de socializare, Gubba are peste 3 milioane de urmăritori și prin postările ei ea promovează o alimentație sănătoase, din produse naturale, fără conservanți și chiar a dezvoltat propriul ei brand de cosmetice din substanțe naturale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gubba s-a proclamat ca fiind o conspiraționistă și în mai multe dintre video-urile postate de ea pe Instagram abordează subiecte controversate, inclusiv „sfârșitul lumii”.

Împreună cu familia ei, tânăra în vârstă de 25 ani deține un teren agricol de unde își cultivă propriile fructe și legume, crește păsări și vite și se hrănește cu alimente din propria ei gospodărie. Ea a mai povestit că ea și soțul ei au echipat casa lor cu panouri solare și echipament pentru filtrarea apei, în cazul în care va fi o așa-zisă Apocalipsă.

Citește și: Inelul smart care poate înlocui mouse-ul. Cum controlează un computer

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Fiecare dolar în plus merge către stocul meu și sistemele casnice - conservarea alimentelor, stocarea apei, alimentarea cu energie electrică în afara rețelei și securitatea. Majoritatea oamenilor consideră că este un lucru extrem, dar eu o văd ca pe o posibilitate de a-mi cumpăra libertatea”, a spus ea pentru Need To Know, citat de Click.

Gubba a devenit faimoasă pe rețelele de socializare și a început să aibă din ce în ce mai mulți urmăritori la începutul pandemiei când, la fel ca acum, ea a arătat ce pregătiri și provizii a făcut pentru familia ei.

„Păstrez pastele în pungi cu absorbante de oxigen. Pot să reziste până la 20 de ani. Produsele liofilizate pot dura până la 30 de ani și pot fi la fel de proaspete ca atunci când au fost congelate”, povestea tânăra în 2023 pentru Daily Mail.

colaj gubba homestead
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arată buncărele în care ucrainenii se adăpostesc de bombele trimise de Rusia. Explozii în mai multe orașe | Galerie Foto

Andrea Ivanova, femeia cu cele mai mari buze din lume, a trezit noi controverse în mediul online după ce s-a filmat luân...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un “foc” peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România! Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un &#8220;foc&#8221; peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România!
Observatornews.ro Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?" Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri. Ce mister au dezvăluit reptilele imense
Experții au descoperit fosilele ultimilor dinozauri. Ce mister au dezvăluit reptilele imense
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
O specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată. Avertismentul urgent emis de experți
O specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată. Avertismentul urgent emis de experți
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x