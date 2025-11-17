Președintele Nicușor Dan a vorbit inclusiv despre posibila economie românească din 2026 și 2027.

Președintele Nicușor Dan a vorbit deschis despre gafele de protocol pe care le-a comis încă de la preluarea funcției. El a explicat motivul pentru care acestea au avut loc și a continuat să dezvăluie informații și cu privire la felul în care se desfășoară viața sa la Palatul Cotroceni, acolo unde ar putea chiar și să doarmă dacă și-ar dori acest lucru.

Explicațiile oferite de șeful statului au venit în contextul în care, la finalul lunii septembrie 2025, acesta a încurcat protocolul la ceremonia oficială de la Timișoara, acolo unde a avut intenția de a pleca înainte de intonarea imnului, fiind întors din drum de SPP-iști.

Citește și: Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce devine obligatoriu

Iată în rândurile de mai jos cum și-a motivat fostul edil al Capitalei gafele intens dezbătute de opinia publică și ce spune despre primele luni petrecute la Cotroceni.

Articolul continuă după reclamă

Cum explică Nicușor Dan gafele de protocol. Ce a spus despre viața de la Cotroceni după ce a preluat funcția de președinte

Deși pe internet au apărut numeroase momente în care președintele Nicușor Dan a fost pus la zid pentru diferite gesturi făcute în contexte destul de serioase, acesta a mărturisit că nu le consideră neapărtat „greșeli de protocol”, cu excepția celei de la Timișoara, atunci când a participat la „Timișoara Cities Summit”, unde la momentul solemn de depunere a unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane, înainte de intonarea imnului României, el a încercat să plece din zonă, urmând să fie readus în poziția corectă de SPP-iști.

„Nu văd niciun fel de greșeală de protocol, mai puțin chestiunea de la Timișoara.. E o chestiune foarte serioasă. Eu sunt un politician care a activat foarte mult la nivel local. Mă trezeai la 1 noaptea și știam câți kilometri mai sunt pe linia 5. Acum, în poziția asta, trebuie să asimilez alte informații într-un timp foarte scurt”, a explicat acesta în cadrul unei emisiuni realizate de un alt post TV, potrivit Adevărul.

„A trebuit să învăț rapid relațiile bilaterale cu țările cu ai căror lideri m-am întâlnit. Din perspectivă personală, sunt același om aflat în serviciul public, ca și înainte.” a mai adăugat el.

Cu toate acestea, șeful statului a recunoscut că primele șase luni pe care le-a petrecut la Primăria Municipiului București au fost mult mai dificile decât ce se întâmplă în prezent.

„Mă trezeam noaptea și mă gândeam de unde facem rost de bani. Dacă aș vrea să dorm la Cotroceni probabil că aș putea, dar oamenii m-au votat ca să le schimbăm și lor viața în bine” a mai explicat Nicușor Dan.

Citește și: Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim

Ce spune Nicușor Dan despre posibila economie românească din 2026 și 2027

În cadrul emisiunii menționate anterior, președintele României a recunoscut și că în prezent, românii o duc mai rău decât în urmă cu șase luni.

„Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău, da, în momentul ăsta faţă de acum, să zicem, şase luni, faptul că avem o inflaţie de 10%, asta înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puţin decât putea să cumpere şi pentru unii dintre ei care erau la limită asta este chiar foarte dificil. Pe de altă parte, noi am fost, noi vorbim ca societate, administraţie în întregime, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri, pentru că România este împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump” a explicat acesta potrivit News.ro.

„Intram într-un cerc vicios şi consecinţa era că nu aveam o inflaţie de 10%, puteam avea o inflaţie de 20-30% în momentul în care firme, bănci, investitori s-ar fi retras din România. Era nevoie de nişte măsuri care să fie luate într-un termen scurt. Că poate o parte din astea puteau să fie făcute altfel, asta e un calcul pe care tot timpul economiştii şi oamenii preocupaţi de asta îl fac. Cert este că trebuia să se întâmple ceva. Trebuie să ne uităm şi cu speranţă la viitor. Economia românească are nişte oportunităţi, o să mai avem 2026, care o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească” a mai adăugat șeful statului.

Citește și: Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele