Antena Căutare
Home News Politic Cum explică Nicușor Dan gafele de protocol. Ce a spus despre viața de la Cotroceni după ce a preluat funcția de președinte

Cum explică Nicușor Dan gafele de protocol. Ce a spus despre viața de la Cotroceni după ce a preluat funcția de președinte

Președintele Nicușor Dan a vorbit inclusiv despre posibila economie românească din 2026 și 2027.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 14:24 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 15:44
Galerie
Cum explică Nicușor Dan gafele de protocol | Hepta

Președintele Nicușor Dan a vorbit deschis despre gafele de protocol pe care le-a comis încă de la preluarea funcției. El a explicat motivul pentru care acestea au avut loc și a continuat să dezvăluie informații și cu privire la felul în care se desfășoară viața sa la Palatul Cotroceni, acolo unde ar putea chiar și să doarmă dacă și-ar dori acest lucru.

Explicațiile oferite de șeful statului au venit în contextul în care, la finalul lunii septembrie 2025, acesta a încurcat protocolul la ceremonia oficială de la Timișoara, acolo unde a avut intenția de a pleca înainte de intonarea imnului, fiind întors din drum de SPP-iști.

Citește și: Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege pentru trotinetele și bicicletele electrice. Ce devine obligatoriu

Iată în rândurile de mai jos cum și-a motivat fostul edil al Capitalei gafele intens dezbătute de opinia publică și ce spune despre primele luni petrecute la Cotroceni.

Articolul continuă după reclamă

Cum explică Nicușor Dan gafele de protocol. Ce a spus despre viața de la Cotroceni după ce a preluat funcția de președinte

Deși pe internet au apărut numeroase momente în care președintele Nicușor Dan a fost pus la zid pentru diferite gesturi făcute în contexte destul de serioase, acesta a mărturisit că nu le consideră neapărtat „greșeli de protocol”, cu excepția celei de la Timișoara, atunci când a participat la „Timișoara Cities Summit”, unde la momentul solemn de depunere a unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane, înainte de intonarea imnului României, el a încercat să plece din zonă, urmând să fie readus în poziția corectă de SPP-iști.

„Nu văd niciun fel de greșeală de protocol, mai puțin chestiunea de la Timișoara.. E o chestiune foarte serioasă. Eu sunt un politician care a activat foarte mult la nivel local. Mă trezeai la 1 noaptea și știam câți kilometri mai sunt pe linia 5. Acum, în poziția asta, trebuie să asimilez alte informații într-un timp foarte scurt”, a explicat acesta în cadrul unei emisiuni realizate de un alt post TV, potrivit Adevărul.

„A trebuit să învăț rapid relațiile bilaterale cu țările cu ai căror lideri m-am întâlnit. Din perspectivă personală, sunt același om aflat în serviciul public, ca și înainte.” a mai adăugat el.

Cu toate acestea, șeful statului a recunoscut că primele șase luni pe care le-a petrecut la Primăria Municipiului București au fost mult mai dificile decât ce se întâmplă în prezent.

„Mă trezeam noaptea și mă gândeam de unde facem rost de bani. Dacă aș vrea să dorm la Cotroceni probabil că aș putea, dar oamenii m-au votat ca să le schimbăm și lor viața în bine” a mai explicat Nicușor Dan.

Citește și: Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim

Ce spune Nicușor Dan despre posibila economie românească din 2026 și 2027

În cadrul emisiunii menționate anterior, președintele României a recunoscut și că în prezent, românii o duc mai rău decât în urmă cu șase luni.

„Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău, da, în momentul ăsta faţă de acum, să zicem, şase luni, faptul că avem o inflaţie de 10%, asta înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puţin decât putea să cumpere şi pentru unii dintre ei care erau la limită asta este chiar foarte dificil. Pe de altă parte, noi am fost, noi vorbim ca societate, administraţie în întregime, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri, pentru că România este împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump” a explicat acesta potrivit News.ro.

„Intram într-un cerc vicios şi consecinţa era că nu aveam o inflaţie de 10%, puteam avea o inflaţie de 20-30% în momentul în care firme, bănci, investitori s-ar fi retras din România. Era nevoie de nişte măsuri care să fie luate într-un termen scurt. Că poate o parte din astea puteau să fie făcute altfel, asta e un calcul pe care tot timpul economiştii şi oamenii preocupaţi de asta îl fac. Cert este că trebuia să se întâmple ceva. Trebuie să ne uităm şi cu speranţă la viitor. Economia românească are nişte oportunităţi, o să mai avem 2026, care o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească” a mai adăugat șeful statului.

Nicușor Dan
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Mesajul lui Nicușor Dan după ce un român prins sub dărâmăturile turnului din Italia a murit. Cum a reacționat președintele

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă Ion Țiriac se teme de un &#8220;mare război&#8221;. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă
Observatornews.ro Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Marcel Ciolacu a revenit pe TikTok după 6 luni de absență. Ce s-a întâmplat cu profilul său și ce a transmis: „Dușmanul numărul 1”
Marcel Ciolacu a revenit pe TikTok după 6 luni de absență. Ce s-a întâmplat cu profilul său și ce a transmis:...
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna Catine.ro
Răspunsul neașteptat dat de Volodimir Zelenski când a fost întrebat dacă se teme de Donald Trump. Ce a precizat
Răspunsul neașteptat dat de Volodimir Zelenski când a fost întrebat dacă se teme de Donald Trump. Ce a precizat
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat familiile puse la plata
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații Jurnalul
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat Kudika
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x