Rugăciunea care se rostește de Lăsata Secului înainte de Postul Crăciunului 2025. De ce are loc cu o zi înainte anul acesta

Credincioșii încep Postul Crăciunului mai devreme anul acesta. Iată de ce Lăsata Secului nu are loc pe 14 noiembrie așa cum se întâmplă în aproape fiecare an.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 13:24 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:36
Rugăciunea care se rostește de Lăsata Secului înainte de Postul Crăciunului 2025

An de an, credincioșii lasă sec pentru Postul Crăciunului în seara zilei de 14 noiembrie, însă uneori acest lucru se poate întâmpla cu o zi înainte, la bază existând un motiv foarte bine întemeiat.

Excepția are loc și anul acesta, când cei care vor da curs postului o vor face începând cu data de 13 noiembrie, pregătindu-se treptat pentru Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.

Rugăciunea, faptele bune și postul alimentar încep să reprezinte unele dintre cele mai discutate subiecte ale acestui anotimp, iar credincioșii sunt aproape gata să ia parte la una dintre cele mai frumoase perioade ale anului.

Rugăciunea care se rostește de Lăsata Secului înainte de Postul Crăciunului 2025. De ce are loc cu o zi înainte anul acesta

Atunci când Lăsata Secului cade într-o zi de miercuri sau de vineri, credincioșii sunt nevoiți să lase sec cu o zi înainte. Astfel, anul acesta, pentru că sărbătoarea pică într-o zi de vineri, românii și nu numai, vor începe postul pe data de 14 noiembrie 2025, urmând să îl încheie pe data de 24 decembrie 2025.

În ajunul zilei de Lăsata Secului, gospodinele pregătesc mese festive, pline cu bunătăți, ale căror resturi se aruncă spre răsărit pentru ca păsările să nu atace recoltele anului care vine.

De asmeneea, încă de la primele ore ale dimineții, femeile pregătesc mâncare pentru prânz și pentru cină, pe care, ulterior, le duc la biserică pentru a le sfinți, dar și pentru a împărți plăcintă cu brânză, vin, friptură și turte din mălai, scrie Jurnalul.

În anumite regiuni din țară se aprind focuri mari pentru purificare, dar și pentru alungarea spiritelor rele, urmând ca apoi, seara, înainte de culcare, credincioșii să rostească o rugăciune specială pentru liniște, pace și mulțumire.

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni ale acestei perioade:

„Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre.

Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

O farfurie cu alune și semințe, o biblie, icoane și un lanț de mărgele cu o cruce alături de o tânără care se roagă
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

