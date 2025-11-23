Antena Căutare
Home Lifestyle Food Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator. Ce recomandă Chef Ștefan Popescu

Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator. Ce recomandă Chef Ștefan Popescu

Chef Ștefan Popescu răspunde la o întrebare recurentă în această perioadă. Iată cum se păstrează carnea corect, astfel încât să îi păstreze gustul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 11:19 | Actualizat Duminica, 23 Noiembrie 2025, 11:19
Galerie
Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator | Shutterstock, Antena 1

Românii știm deja că sunt mari amatori de carne și produse din carne. De Crăciun, nu lipsește de pe masă carnea de porc, care, de cele mai multe ori, provine din propria gospodărie sau de crescători. Astfel, în luna decembrie se sacrifică un număr mare de porci, însă este important un pas anume pentru ca, după congelare, carnea să nu devină rigidă și să își păstreze gustul.

Citește și: Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei

Ce trebuie să faci pentru a păstra carnea în condiții optime, fără să devină rigidă și să aibă un gust delicios când o pregătești. Chef Ștefan Popescu vine în ajutorul tău

Chef Ștefan Popescu este foarte activ în mediul online, unde postează rețete, recomandări și sfaturi pentru urmăritorii săi. Acesta a primit recent o întrebare care pare a fi pe buzele tuturor în această perioadă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum și-a sărbătorit chef Ștefan Popescu ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 49 de ani: „Totul la alt nivel”

„Carnea proaspăt sacrificată trebuie să stea la rece înainte de congelare?” îl întreabă un internaut în comentarii.

Chef Ștefan Popescu a explicat pașii corecți în conservarea cărnii de la animalele proaspăt sacrificate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Interviu Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. Jurații Chefi la cuțite se întrec în deserturi

„Foarte important, carnea trebuie să stea la rece, la 0.4 grade, înainte de a fi congelată pentru că mușchiul trebuie să se relaxeze, altfel este rigid prin congelare. Și, pentru că este tăiat imediat, nu pot să-l congelezi. Dacă îl congelezi nelăsat la rece, carnea este rigidă și va fi tare la decongelare și fadă, fără gust. Deci, lăsați-o câteva zile la frigider și după aia congelați-o”, recomandă juratul Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în prima ediție

coaj chef ștefan popescu și mână care pune o bucată de carne la frigider
+29
Mai multe fotografii

Internauții au apreciat modul în care Chef Ștefan Popescu a explicat procedura. Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, astfel de sfaturi și recomandări sunt la mare căutare, oamenii dorind să se bucure cât mai mult timp de alimente din propria gospodărie, în cele mai optime condiții. Recomandarea juratului Chefi la cuțite este în privința oricărui tip de carne, nu doar cea de porc.

Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna...
Înapoi la Homepage
AS.ro Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii
Observatornews.ro Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns „Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna
Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Postul Crăciunului: gaură în bugetul familiei sau o metodă de economisire. Cât costă, de fapt, mesele de post
Postul Crăciunului: gaură în bugetul familiei sau o metodă de economisire. Cât costă, de fapt, mesele de post
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct în primele 20 cele mai sigure orașe din lume
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x