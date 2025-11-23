Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator. Ce recomandă Chef Ștefan Popescu

Chef Ștefan Popescu răspunde la o întrebare recurentă în această perioadă. Iată cum se păstrează carnea corect, astfel încât să îi păstreze gustul.

Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator | Shutterstock, Antena 1

Românii știm deja că sunt mari amatori de carne și produse din carne. De Crăciun, nu lipsește de pe masă carnea de porc, care, de cele mai multe ori, provine din propria gospodărie sau de crescători. Astfel, în luna decembrie se sacrifică un număr mare de porci, însă este important un pas anume pentru ca, după congelare, carnea să nu devină rigidă și să își păstreze gustul.

Citește și: Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei

Ce trebuie să faci pentru a păstra carnea în condiții optime, fără să devină rigidă și să aibă un gust delicios când o pregătești. Chef Ștefan Popescu vine în ajutorul tău

Chef Ștefan Popescu este foarte activ în mediul online, unde postează rețete, recomandări și sfaturi pentru urmăritorii săi. Acesta a primit recent o întrebare care pare a fi pe buzele tuturor în această perioadă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum și-a sărbătorit chef Ștefan Popescu ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 49 de ani: „Totul la alt nivel”

„Carnea proaspăt sacrificată trebuie să stea la rece înainte de congelare?” îl întreabă un internaut în comentarii.

Chef Ștefan Popescu a explicat pașii corecți în conservarea cărnii de la animalele proaspăt sacrificate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Interviu Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia. Jurații Chefi la cuțite se întrec în deserturi

„Foarte important, carnea trebuie să stea la rece, la 0.4 grade, înainte de a fi congelată pentru că mușchiul trebuie să se relaxeze, altfel este rigid prin congelare. Și, pentru că este tăiat imediat, nu pot să-l congelezi. Dacă îl congelezi nelăsat la rece, carnea este rigidă și va fi tare la decongelare și fadă, fără gust. Deci, lăsați-o câteva zile la frigider și după aia congelați-o”, recomandă juratul Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în prima ediție

Internauții au apreciat modul în care Chef Ștefan Popescu a explicat procedura. Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, astfel de sfaturi și recomandări sunt la mare căutare, oamenii dorind să se bucure cât mai mult timp de alimente din propria gospodărie, în cele mai optime condiții. Recomandarea juratului Chefi la cuțite este în privința oricărui tip de carne, nu doar cea de porc.