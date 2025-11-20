Faimoasa lucrare „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, la București.De la ce distanță se poate privi:„Iconică pentru modernitate”

Antena Căutare
„La Blouse Roumaine" de Henri Matisse va fi expusă la București. Unde se poate vedea și ce protocol trebuie respectat.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:50
Cea mai scumpă lucrare expusă vreodată în România

„La Blouse Roumaine” de Henri Matisse este cea mai scumpă lucrare expusă vreodată în România. Faimoasa pictură înfățișează o femeie care poartă o ie. Și prin intermediul acestui tablou, cămașa tradițională a ajuns cunoscută în întreaga lume.

Unde vor putea admira românii celebra lucrare a lui Henri Matisse

„<<La Blouse Roumaine>> a lui Matisse este o lucrare crucială, iconică pentru modernitate. Este, în acest moment, când o vom expune noi, cea mai scumpă lucrare care a fost vreodată expusă în România. Este lucrarea care, în raport cu expoziţia pe care am conceput-o, este un contrapunct.

Întreaga expoziţie se centrează pe funcţionarea ideologică, ca legitimare etnică a identităţii româneşti, prin reprezentarea personajelor îmbrăcate în ie şi costum popular românesc.

Spre deosebire de acestea, care, din secolul al XIX-lea până la ora actuală, constituie una dintre cele mai importante teme ale întregii arte româneşti, Matisse, în seria lui de cam 25 de lucrări legate de <<La Blouse Roumaine>>, de ie, are, de fiecare dată, un model care nu este româncă”, a declarat, vineri, Erwin Kessler, potrivit Agerpres.

„Matisse a reprezentat <<La Blouse Roumaine>> îmbrăcată pe modelele sale, iar vestita <<La Blouse Roumaine>> de la Pompidou, pe care o vom expune noi, cel mai probabil era purtată, atunci când i s-a pozat, de către Lydia Delectorskaya, modelul său, care era rusoaică. Asta este foarte important, pentru că el a desprins în felul acesta ia românească de ideologia românească. Şi aşa a propulsat-o în universal.

Matisse a reuşit ceea ce sute de ani de demers ideologic românesc nu a reuşit: să universalizeze, pe baze decorative, să zicem chiar şi comerciale, acest drapel, practic, drapel al ideologii româneşti”, a adăugat criticul de artă.

Capodopera lui Henri Matisse, adusă de la Centre Pompidou din Paris, poate fi privită începând cu 21 noiembrie la Muzeul Naţional de Artă al României. Este prima dată când lucrarea părăsește Franța. Cei care doresc să treacă pragul muzeului și să vadă expoziția trebuie să știe că nu se pot apropia la mai puțin de 1 metru de faimoasa lucrare.

Expoziția are în centru ia, cămașa populară românească, în arta ultimelor secole. Astfel că, poate fi admirată în forme vizuale diverse, precum pictura, sculptura, grafica, fotografia, în ilustrații, filme, modă, muzică, timbre, cărți de joc, bancnote, desene animte sau alte obiecte decorative.

Expoziția promite cel mai amplu și spectaculos demers de acest tip prezentat vreodată în România, prezentând peste 320 de piese, patrimoniu MNAR sau muzee naționale și internaționale, dar și de la colecționari români. Echipa curatorială este formată din Judit Balint, Mălina Conţu, Alina Petrescu, Emanuela Cernea și Costina Anghel, conform Observatornews.ro.

