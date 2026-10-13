O influenceriță însărcinată, revoltată după ce un însoțitor de bord a refuzat să o ajute cu bagajul! Ce i-a spus acesta în avion

O tânără însărcinată a fost refuzată de însoțitorul de bord atunci când l-a rugat să o ajute cu bagajul. Iată motivul din spatele refuzului și cum a reacționat influencerița.

O influenceriță din domeniul wellness, însărcinată, a declarat că a fost „șocată” și s-a simțit jignită după ce un însoțitor de bord a refuzat să o ajute să-și așeze bagajul de mână, care cântărea aproximativ 4 kilograme, în compartimentul pentru bagaje de deasupra scaunelor.

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O influenceriță însărcinată s-a simțit jignită de refuzul unui însoțitor de zbor. De ce nu a ajutat-o?

Dominique Elissa, în vârstă de 31 de ani, a povestit incidentul săptămâna trecută, în cadrul podcastului „Big Small Talk”, conform unei surse. Aceasta i-a spus prezentatoarei Sarah Jane Adams că membrul echipajului i-a explicat că trebuie să predea bagajul la cală dacă nu îl poate ridica singură.

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„Eram într-un avion zilele trecute. L-am rugat pe însoțitorul de bord: «Puteți, vă rog, să-mi puneți bagajul în compartimentul de deasupra capului? Adică, sunt însărcinată»”, a povestit modelul australian.

„Iar însoțitorul de bord mi-a spus: «Dacă nu poți să-l ridici...» Nu mi-a ridicat bagajul. Mi-a zis: «Nu vă pot ajuta, îmi pare rău». Da, mi-a spus că nu mă poate ajuta. Era un bărbat”, a povestit Elissa.

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„Atunci i-am spus: «Dar sunt însărcinată și aș aprecia foarte mult dacă m-ați putea ajuta, pentru că data trecută m-am accidentat».”

„El mi-a răspuns: «Dacă nu puteți să vă ridicați bagajul deasupra capului, trebuie să îl predați la cală». Și nici măcar nu era un bagaj mare”, a continuat aceasta.

Potrivit Dominiquei Elissa, schimbul de replici, care a avut loc în timpul unui zbor a cărui rută nu a fost precizată, a lăsat-o „șocată” și i-a creat impresia că femeile însărcinate nu sunt tratate cu respectul cuvenit.

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Mai mulți însoțitori de bord au intervenit în secțiunea de comentarii de pe Instagram, susținând că pur și simplu nu au voie să ridice bagajele pasagerilor.

„Motivul este că, din punct de vedere tehnic, nu suntem considerați în timpul programului de lucru până când ușa aeronavei nu se închide după îmbarcare. Prin urmare, dacă ne accidentăm în timpul îmbarcării, nu beneficiem de despăgubiri pentru accidente de muncă... Îmi pare rău”, a scris unul dintre aceștia.

O mare parte dintre celelalte comentarii au fost împărțite între persoane care îi dădeau dreptate influenceriței și persoane care îi criticau atitudinea.

„Tocmai ai spus că te-ai accidentat ridicându-ți propriul bagaj. Dacă nu te poți descurca singură cu bagajul de mână, predă-l la cală (este gratuit). În plus, sarcina nu este o dizabilitate”, a scris, pe un ton iritat, unul dintre comentatori.

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„Doamne Dumnezeule! Dacă aș fi fost acolo, m-aș fi ridicat imediat și ți-aș fi ridicat bagajul, chiar și la 64 de ani! Ce rușine! Sunt sigură că nu cântărea (...) cât cântărește nepotul meu de trei ani!”, a scris o femeie.

Specialiștii din industria aviatică au subliniat de mult timp că membrilor echipajului nu li se permite să ridice bagajele pasagerilor, deoarece acest lucru îi poate expune unor riscuri de răspundere juridică.

„Însoțitorii de bord sunt instruiți să nu ridice niciodată bagajele pasagerilor, deoarece această activitate reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentărilor”, a declarat Taylor Garland, purtătoare de cuvânt a Asociației Însoțitorilor de Bord – CWA (Association of Flight Attendants-CWA), pentru publicația InsideHook.

„Pe lângă riscurile financiare și cele pentru sănătatea însoțitorilor de bord, o astfel de situație poate duce la întârzierea sau chiar la anularea unui zbor.”