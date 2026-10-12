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Poți primi pensia minimă dacă nu ai muncit niciodată? Ce spune legea și cine are dreptul la acești bani

Află cine are dreptul la pensie minimă și cum este prevăzută, de fapt, această indemnizație în legislație.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 12:23 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 12:23
Cine are dreptul la pensie minimă | Shutterstock, Hepta
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Pensionarea este văzută de mulți ca momentul unei... descătușări. Indiferent de munca prestată, numeroși români privesc cu speranță spre ziua în care vor ieși la pensie.

Cu toate acestea, pensia devine rapid o discuție diferită pentru fiecare în parte. Calcularea pensiei devine și ea un sport național.

Potrivi Casei Naționale de Pensii Publice, „începând cu data de 1 aprilie 2009, prin OUG nr. 6/februarie 2009, s-a instituit pensia socială minimă garantată, ca măsură de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a standardului de viaţă al populaţiei, acordată pensionarilor sistemului public de pensii, cu domiciliul în România”.

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Ce spune legea și cine are dreptul la pensie minimă

Ceea ce trebuie luat în calcul în această situație este că această sumă se acordă ca o indemnizație socială pentru pensionari și vine „în completarea drepturilor de pensie/venituri situate sub plafonul stabilit prin lege”.

Totodată, suma respectivă este suportată din bugetul de stat, nu din cel al asigurărilor sociale de stat.

Ea este acordată:

- indiferent de categoria de pensie de care beneficiază (pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș);

- indiferent de data înscrierii la pensie;

- cuantumul însumat al veniturilor din pensii (atât din sistemul public de pensii, cât și din alte sisteme neintegrate acestuia) și din alte drepturi, stabilite și plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, este sub nivelul stabilit prin lege.

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Conform informațiilor de pe site-ul CNPP, nivelul veniturilor care permit acordarea acestei indemnizații este de 1.281 lei. Astfel că, dacă un pensionar încasează o pensie de 1.000 de lei, statul îi acordă diferența de 281 de lei, astfel încât să aibă un venit lunar de 1.281 de lei.

Deoarece este o completare a drepturilor de pensie, pensia minimă nu este un drept comun al tuturor cetățenilor atunci când ating pragul de pensionare. Această pensie minimă este o măsură de protecție socială a persoanelor care se confruntă cu dificultăți financiare.

Împlinirea vârstei legale de pensionare nu garantează obținerea unei pensii de stat. Pentru obținerea pensiei din sistemul public, este nevoie de îndeplinirea unei condiții esențiale, și anume de stagiul minim de cotizare. Conform legii, în România, o persoană trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani la sistemul public de pensii pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

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Dacă această vechime nu există, dreptul la pensie nu se constituie automat, însă există metode de compeltare a vechimii.

În situația în care o persoană nu a lucrat niciodată, ea nu poate beneficia de o pensie bazată pe contribuțiile la sistemul public, pentru că aceste contribuții nu au fost efectuate.

Pentru a beneficia de indemnizația socială, solicitantul trebuie să fi atins limita de vârstă prevăzută prin lege, adică aproximativ 65 de ani la bărbați și 63 la femei; trebuie să aibă domiciliul în România și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege privind sistemul public de pensii și acordarea indemnizației sociale.

Cei care nu au muncit niciodată pot face o solicitare în funcție de propria situație, care va fi analizată conform prevederilor legale aplicabile și de drepturile sociale de care poate beneficia fiecare.

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Actele necesare pentru solicitarea pensiei sociale

Cei care îndeplinesc condițiile prevăzute prin lege pentru primirea indemnizației socialei trebuie să întocmească un dosar pe care să îl depună la Casa Teritorială de Pensii de care aparțin cu domiciliul.

Dosarul respectiv trebuie să conțină, conform unei surse:

- cererea pentru stabilirea drepturilor de pensie și acordarea indemnizației sociale

- copie de pe actul de identitate

- documente care să ateste domiciliul pe teritoriul României

- documente care să ateste veniturile din pensii, dacă acestea există

Atenție însă, deoarece, în funcție de situația fiecăruia, autoritățile pot solicita documente suplimentare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor necesare acordării ajutorului social.

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colaj bărbat în vârstă care citește cu lupa un document și o pușculiță cu monede
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Casa Teritorială de Pensii stabilește, în urma unei analize a dosarului, dacă cererea solicitantului este eligibilă sau nu și calculează diferența necesară pentru atingerea pragului minim garantat prin lege.

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