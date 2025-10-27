Antena Căutare
Semafoare inteligente în Brașov. Cum îi surprind pe vitezomani

Primăria din Brașov a început testarea unui sistem inteligent de semaforizare. Iată despre ce este vorba.

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 16:51 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 16:51
Semafoare inteligente în Brașov | Shutterstock

Primăria Municipiului Brașov testează eficacitatea unui proiect care face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a infrastructurii urbane, dar și a creșterii siguranței rutiere.

Cum funcționează semafoarele inteligente din Brașov

A fost demarată testarea programului pilot de semaforizare inteligentă în Brașov. Acest proiect susține îmbunătățirea siguranței rutiere atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pietoni. Zonele în care vor funcționa semafoarele inteligente sunt cele circulate intes, având și un grad ridicat de risc în privința accidentelor.

Potrivit unei surse, aceste semafoare comută automat pe roșu când detectează mașini care circulă cu o viteză mai mare decât cea permisă în zona respectivă. Ele sunt conectate la radar, astfel detectând viteza autovehiculelor care se apropie de trecerile de pietoni în timp real.

Începând de miercuri, patru treceri de pietoni de pe strada Lungă, între ntersecțiile cu străzile Carierei și De Mijloc, sunt echipate cu astfel de sisteme.

Autoritățile speră ca reacția automată a semafoarelor să descurajeze șoferii vitezomani. De asemenea, acestea precizează că sistemul radar nu modifică modul obișnuit de funcționare al semafoarelor. Pietonii care doresc să treacă strada, pot apăsa butonul de pe stâlp pentru a solicita culoarea verde.

Prin implementarea acestui sistem se dorește prevenirea incidentelor pe șosele, prin educație și influențarea comportamentului la volan mai degrabă, decât prin sancțiune. Dacă rezultatele testelor vor fi unele pozitive, această tehnologie ar putea fi instalată și în alte zone cu trafic intens sau în apropierea instituțiilor de învățământ.

„Ne dorim un oraș mai sigur pentru toți participanții la trafic, iar tehnologia poate fi un aliat important în atingerea acestui obiectiv”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov, conform sursei menționate anterior.

