Treburile casnice prestate de femei sunt plătite de stat. Ce țară a adoptat acest sistem

Treburile casnice cad cel mai adesea în sarcinile femeilor. Iată ce stat oferă ajutor financiar pentru casnice.

De-a lungul timpului, în mentalul colectiv s-a instalat confortabil ideea că rolul de îngrijitor și de întreținere a unei case, a unui cămin intră în atribuțiile femeii fie ea casnică, fie angajată. O țară a instituit un sitem prin care o sumă de bani este atribuită lunar femeilor care duc povara treburilor gospodărești.

Citește și: Tratamentele hormonale la menopauză: beneficii, riscuri, contraindicații

În ce țară sunt plătite femeile care se ocupă de treburile gospodărești

Potrivit Observatornews.ro, în urma unui experiment social, femeile din mai multe state indiene primesc lunar o anumită sumă de bani de la Guvern pentru treburile gospodărești pe care le prestează. Aceste mici sume le oferă femeilor respective autonomie financiară într-o lume puternic patriarhală.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Avortul spontan: semne, simptome și cauze

Nu este vorba de un salariu, femeile fiind casnice, însă este un ajutor guvernamental. Deși simbolic, acest pas este important din mai multe motive. Primul ar fi cel menționat mai sus, și anume o oarecare autonomie financiară, care le-ar putea ajuta pe femei să scape din mâinile abuzive. Iar al doilea ar fi recunoașterea treburilor gospodărești ca o muncă în sine, nu o obligație de care doar unul dintre parteneri se ocupă. Nu este de neglijat nici creșterea stimei de sine, precum și respectul pe care multe dintre femei l-au primit din partea familiei după o astfel de măsură.

Citește și: Cum să rămâi însărcinată dacă ești foarte aproape de menopauză

Premila Bhalavi, din statul central indian Madhya Pradesh, explică modul în care gestionează suma de 1.500 de rupii, aproximativ 16 dolari, primită de la stat pentru efectuarea treburilor gospodărești. Femeia spune că suma respectivă, chiar dacă poate părea extrem de mică, îi ajunge pentru cumpărarea medicamentelor, legumelor, precum și pentru achitarea taxei școlare a fiului său.

Din această sumă, uneori, femeilor își fac și micile plăceri, precum o bijuterie sau alte obiecte dorite.

Citește și: O nouă procedură estetică a câștigat teren. De ce apelează tot mai multe femei la ajutorul medicilor din Turcia

În 2013 a fost ntrodusă această măsură în India, iar primul stat care a adoptat sistemul este Goa. Înainte de pandemie, Assam a adoptat schema pentru a ajuta femeile vulnerabile. De atunci, ideea a fost implementată de tot mai multe state, precum Tamil Nadu sau West Bengal. Fie că folosesc această sumă pentru propriile plăceri, fie că o folosesc pentru a-și susține familia, femeile sunt remunerate pentru munca domestică prestată.

Citește și: Tot ce trebuie să știi despre sindromul ovarelor polichistice

Această măsură i-a ajutat pe politicieni și în alegeri, câștigând astfel influență politică. Potrivit Observatornews.ro, înainte de alegerile din Bihar, Guvernul a transferat 10.000 de rupii, adică aproximativ 112 dolari, în conturile a 7,5 milioane de femei. Rezultatul a fost unul favorabil. Femeile au votat în număr mai mare decât bărbații și au influențat decisiv victoria partidului de guvernare.