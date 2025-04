Povestea neștiută a sportivei Mihaela Jeremic. Ea este voleibalista de performanță cu 5 degete la ambele mâini| EXCLUSIV

Mihaela Jeremic, voleibalistă de performanță și mental coach, este un exemplu de putere și curaj, având o determinare care a ajutat-o să ajungă departe în carieră.

Puțini știu povestea Mihaelei Jeremic, o sportivă care a ajuns să facă performanță deși soarta nu i-a surâs.

Mihaela are cinci degete la ambele mâini, dar ea nu a lăsat nicio clipă ca acest lucru să fie un dezavantaj și a muncit din greu pentru a dovedi că poate orice.

Ea și-a început cariera de voleibalistă la vârsta de 8 ani și de atunci e în continuare îndrăgostită de acest sport.

Din cauza unei anomalii congenitale rare, Mihaela Jeremic are două degete la mâna dreaptă și trei degete la mână stângă. Acest lucru nu a făcut decât să o transforme într-o sportivă și mai ambițioasă și determinată pentru a munci din greu pentru visul ei.

Articolul continuă după reclamă

Mihaela Jeremic ne-a oferit un interviu în exlusivitatea în care a vorbit despre schimbările din cariera ei.

Interviu exclusiv cu Mihaela Jeremic, voleibalista care a uimit o țară întreagă cu voința ei de fier

Ai o carieră de voleibalistă în spate care îți face cinste, pe care puține femei reușesc să o aibă. Cum ai reușit să îți transformi dezavantajul fizic în super-putere?

"Cred că cheia succesului a fost modul cum am fost crescută de părinți, ei au avut curajul să nu-mi pună bariere, iar eu doar am continuat acea bază solidă creată de ei. Pe parcurs a apărut ambiția, încrederea și bineînțeles multă muncă", ne-a transmis sportiva.

Citește și: Diana Mureșan, fosta sportivă de performanță, i-a cucerit pe jurații Chefi la cuțite cu un preparat neașteptat. Ce le-a gătit

Ți-ai început cariera de voleibalistă la vârsta de 8 ani și de atunci ai făcut performanță, evoluând în mai multe echipe din țară. Cine au cei mai mari susținători ai tăi în momentele dificile?

"Categoric părinții mei, deși de multe ori au avut poate păreri diferite în privința unor alegeri pe care le-am făcut, nu am simțit niciodată că pun presiune. Soțul meu a fost alături de mine și m-a susținut indiferent de situație și, bineînțeles, prietenele apropiate de sufletul meu", a explicat Mihaela.

Dacă ar fi să dai timpul înapoi, la vârsta de 8 ani, ai fi ales un alt drum? Ai fi vrut să încerci și altceva?

"Nu, clar nu. Iubesc tot parcursul meu, tot ce sunt astăzi datorită sportului și nu aș vrea să schimb nimic", a mărturisit sportiva.

Ce te-a determinat să devii acum mental coach pentru sportivi?

"În timpul carierei mele am avut momente grele care mi-au adus neliniște, momente care nu au depins neapărat de mine, dar care mi-au afectat încrederea sau iubirea fața de sport, iar în ultimul meu an ca jucătoare am avut în echipă foarte multe fete tinere care m-au convins că este nevoie de oameni care să lucreze cu sportivii pe partea mentală pentru că doar așa îți poți atinge potențialul maxim. Privind acum situațiile prin care am trecut, vǎd alte soluții, alte abordări și sunt convinsă ca mi-a lipsit să lucrez cu cineva pe partea mentală", ne-a spus Mihaela Jeremic.

Citește și: Ce sport practică Ștefan Floroaica de la Asia Express. E campion național și internațional și are rezultate excepționale

Cum îi motivezi pe sportivii cu care lucrezi atunci când îți spun că nu mai pot?

"În acel moment, rolul meu este să-i readuc la motivul pentru care au început. Îi ajut să-și reamintească obiectivul, visul și munca depusă până acolo și mai ales ce își doresc cu adevărat. De asemenea, normalizez aceste situații, apoi prin întrebări si exerciții, sportivii își găsesc cele mai potrivite soluții. Sincer, e minunat ce se întâmplă când apar rezultatele pe care și le doresc.

Ai un motto care te-a ghidat mereu și încă te ghidează în cariera ta?

"Recunosc că am două: “ nimic nu este imposibil “ , “ change your thoughts and you’ll change your world “", a răspuns Mihaela.

Soțul tău, Mladen Jeremic, baschetbalist de profesie, te susține întru-totul. Cum vezi succesul pe mai departe, acum după ce ți-ai întemeiat o familie?

"Soțul meu a fost primul care mi-a spus că această nouă meserie mi s-ar potrivi, m-a încurajat și m-a susținut și imi spune mereu că o să reușesc. Recunosc că nu e tocmai ușor să găsești un nou drum după sport, care să-ți aducă bucurie și să ți se potrivească. Pot spune că am avut noroc că a fost alături de mine în tot acest proces de tranziție. Noi ne susținem reciproc și cred că succesul vine la pachet cu toate aceste lucruri", ne-a povestit sportiva.

Citește și: David Popovici participă la 4 probe la Campionatele Naționale de la Otopeni. Când începe competiția