Avertizare ANM de vreme rece, ninsori, vânt puternic și ploi. Ce zone sunt afectate de avertizarea meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea în unele regiuni ale țării. Se vor înregistra ploi importante cantitativ, ninsori, precipitații mixte, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 12:48 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:31
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea în unele regiuni ale țării | Shutterstock

Vremea se răcește drastic în România. Luna noiembrie aduce ploi, vânt puternic, valori termice scăzute, chiar și ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă meteo de vreme severă. Avertizarea a intrat în vigoare astăzi, 17 noiembrie 2025, de la ora 12:00 și este valabilă până joi, 20 noiembrie 2025, ora 10:00.

Ce zone sunt vizate de ninsori, precipitații mixte, ploi importante cantitativ și vânt puternic

Conform meteorologilor, vremea se strică în Banat și Crișana începând de luni, unde se vor înregistra temperaturi scăzute, vânt și ploi. La munte își vor face apariția ninsorile de marți, 18 noiembrie 2025.

„În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20 - 25 l/mp și izolat de peste 30 - 40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.”, au anunțat specialiștii, potrivit meteoromania.ro.

Citește și: Meteorologii anunță cum va arăta vremea în toată luna noiembrie 2025. Unde va ninge și cum va fi de Moș Nicolae

„Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40 - 60 km/h. Marți (18 noiembrie) vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri (19 noiembrie) și în restul teritoriului.”, se mai arată pe site-ul ANM.

„Vom avea o întreagă suită de manifestări meteorologice, o vreme schimbătoare în zilele viitoare. Începem în această după-amiază cu averse în Banat și Crișana, posibil însoțite și de descărcări electrice”, a dezvăluit Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, potrivit digi24.ro.

„În noaptea de marți spre miercuri va ninge în toată zona montană și este posibil ca, trecător, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare să fie în acea noapte și în nordul și centrul Moldovei și în mare parte a Transilvaniei.

Astăzi încă va fi cald nu numai în vestul țării, dar și în regiuni din partea de sud, în special pe la deal. Maxime astăzi între 10 și 20 de grade. La munte sigur că se va depune un strat de zăpadă, în special la altitudinile cele mai mari, acolo unde ninsoarea va fi de durată, pentru că mai jos nu va fi doar ninsoare, vor fi și lapovițe.”, a mai explicat specialistul.

Cod galben de vânt în mai multe județe din țară

Tot de astăzi, 17 noiembrie 2025, un cod galben de intensificări ale vântului a intrat în vigoare începând cu ora 12:00. Avertizarea ANM vizează mai multe județe ale țării, fiind valabilă până marți, 18 noiembrie 2025, ora 06:00.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Când se schimbă vremea și la ce ar trebui să ne așteptăm în luna noiembrie

„Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50 - 60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 - 90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90 - 120 km/h.”, au mai precizat meteorologii, conform sursei citate mai sus.

„De joi, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel încât vom reveni destul de rapid din nou la valori în jurul a 20° mai ales în jumătatea de sud a teritoriului”, a mai zis Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

