Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în România între 7 și 14 septembrie 2026 și ce ne așteaptă la începutul toamnei. Vezi ce temperaturi vor fi înregistrate și dacă ne mai bucurăm de zile călduroase sau vremea va deveni capricioasă.

Cum va fi vremea între 7 și 14 septembrie 2026. Anunțul meteorologilor pentru începutul toamnei | Profimediaimages.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru luna septembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, în mai multe perioade ale lunii. Vezi în rândurile de mai jos ce spun meteorologii despre vremea din următoarele săptămâni.

Cum va fi vremea între 7 și 14 septembrie 2026. Anunțul meteorologilor pentru începutul toamnei

În săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, dar și local în centrul României. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei, anunță specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În ceea ce privește ploile, meteorologii estimează cantități apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

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În perioada 14-21 septembrie, vremea se menține ușor mai caldă în sud-vestul țării. În restul regiunilor, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei.

La capitolul precipitații, meteorologii estimează cantități apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, în întreaga țară.

În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în vestul, sud-vestul și centrul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

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În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile de ploaie se vor situa în jurul valorilor normale la nivelul întregii țări.

În perioada 28 septembrie - 5 octombrie, temperaturile vor fi, în general, apropiate de normalul perioadei. În sud-vestul țării, valorile termice ar putea fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite.

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de normal în toate regiunile țării.

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Cod galben de vânt, astăzi, 6 septembrie. Rafale de până la 90 km/h în zonele montane

Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil astăzi, 6 septembrie, între orele 09:00 și 21:00. Avertizarea vizează zone din sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, dar și Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h. La munte, în zonele înalte din Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h, potrivit ANM.

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