Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Câștigătorii au avut parte de experiențe inedite în parcul de distracții! Jo a condus trenulețul
Episodul 17 din data de 25 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa câștigătoare s-a bucurat din plin de recompensa primită după victoria obținută la joc. Ajunși într-un parc de distracții, Jo, Liviu Vârciu și Andrei au profitat de timpul liber și au decis să încerce una dintre cele mai atractive experiențe din parc: o plimbare cu trenulețul.
Marti, 25.08.2026, 22:35