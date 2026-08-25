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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Câștigătorii au avut parte de experiențe inedite în parcul de distracții! Jo a condus trenulețul

Episodul 17 din data de 25 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa câștigătoare s-a bucurat din plin de recompensa primită după victoria obținută la joc. Ajunși într-un parc de distracții, Jo, Liviu Vârciu și Andrei au profitat de timpul liber și au decis să încerce una dintre cele mai atractive experiențe din parc: o plimbare cu trenulețul.
Marti, 25.08.2026, 22:35
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 8. Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, dezvăluiri din culise: Nu știm în ce ne-am băgat!

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 8. Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, dezvăluiri din culise: Nu știm în ce ne-am băgat!

Logo show Marti, 25.08.2026, 23:58 ”Mi-ar fi plăcut să fiu juniorul lui nea Marin!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Mi-ar fi plăcut să fiu juniorul lui nea Marin!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 25.08.2026, 23:44 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Johnny Romano au scos cartofi pe câmp la lumina lămpilor!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Johnny Romano au scos cartofi pe câmp la lumina lămpilor!

Logo show Marti, 25.08.2026, 23:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a vrut să testeze lipiciul fierbinte pe piele: Nu faceți așa ceva acasă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a vrut să testeze lipiciul fierbinte pe piele: Nu faceți așa ceva acasă!

Logo show Marti, 25.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a făcut show pe tobogan și s-a filmat și pentru fanii săi din social media!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a făcut show pe tobogan și s-a filmat și pentru fanii săi din social media!

Logo show Marti, 25.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat confruntarea de la Casa Brambura. A fost o luptă strânsă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat confruntarea de la Casa Brambura. A fost o luptă strânsă!

Logo show Marti, 25.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cea mai mare supărare a lui Liviu Vârciu: E ziua fetei mele și nu pot fi alături de ea!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cea mai mare supărare a lui Liviu Vârciu: E ziua fetei mele și nu pot fi alături de ea!

Logo show Marti, 25.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă dificilă pentru concurenți la Casa Brambura! Nea Marin: Veți avea de asamblat un puzzle pe nevăzute!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă dificilă pentru concurenți la Casa Brambura! Nea Marin: Veți avea de asamblat un puzzle pe nevăzute!

Logo show Marti, 25.08.2026, 21:00 Mireasa, sezonul 14. Povestea tristă a Andreei! Tânăra spune că nu a primit iubirea de care avea nevoie din partea părinților

Mireasa, sezonul 14. Povestea tristă a Andreei! Tânăra spune că nu a primit iubirea de care avea nevoie din partea părinților

Logo show Marti, 25.08.2026, 16:00 Mireasa, sezonul 14. Beleuț îl provoacă din nou pe Valentin! Gesturile lui îi ating punctul sensibil

Mireasa, sezonul 14. Beleuț îl provoacă din nou pe Valentin! Gesturile lui îi ating punctul sensibil

Logo show Marti, 25.08.2026, 15:47 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, la prima cină alături de băieți! Cum au decurs interacțiunile

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, la prima cină alături de băieți! Cum au decurs interacțiunile

Logo show Marti, 25.08.2026, 15:24 Mireasa, sezonul 14. Maria, dezvăluiri despre o relație complicată și o decizie care i-a schimbat viața

Mireasa, sezonul 14. Maria, dezvăluiri despre o relație complicată și o decizie care i-a schimbat viața

Logo show Marti, 25.08.2026, 15:06
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