Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Câștigătorii au avut parte de experiențe inedite în parcul de distracții! Jo a condus trenulețul

Episodul 17 din data de 25 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa câștigătoare s-a bucurat din plin de recompensa primită după victoria obținută la joc. Ajunși într-un parc de distracții, Jo, Liviu Vârciu și Andrei au profitat de timpul liber și au decis să încerce una dintre cele mai atractive experiențe din parc: o plimbare cu trenulețul.

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