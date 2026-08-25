Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat confruntarea de la Casa Brambura. A fost o luptă strânsă!
Episodul 17 din data de 25 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipele s-au confruntat la Casa Brambura, unde au avut parte de o nouă probă solicitantă. Confruntarea a fost una strânsă, iar concurenții s-au luptat cot la cot pentru fiecare punct. Niciuna dintre echipe nu a vrut să cedeze, însă, pe măsură ce proba a avansat, echipa roșie a reușit să se desprindă și să își consolideze avantajul.
Marti, 25.08.2026, 21:30