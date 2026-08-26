Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba de la fabrica de teracotă. Ce gest a făcut Liviu Vârciu
Episodul 18 din data de 26 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Nea Mărin i-a supus și de această dată pe concurenți unei probe inedite, care le-a pus la încercare atât îndemânarea, cât și spiritul de echipă. Echipa roșie și echipa galbenă s-au duelat până în ultimul moment pentru un rezultat cât mai bun. Galbenii au ieșit câștigători!
Miercuri, 26.08.2026, 22:05