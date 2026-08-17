Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat vedetele pe pistă! Ce echipă a fost penalizată din cauza ieșirii în decor
Episodul 13 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 17 august 2026. Prima probă a săptămânii a fost cea de karturi, pe un circuit cu 15 viraje, omologat atât pentru agrement, cât și pentru competiții. Giulia și Vlad s-au arătat încântați de alegerea lui Nea Mărin, mai ales că amândoi sunt pasionați de mașini, motoare și karturi.
Luni, 17.08.2026, 21:30