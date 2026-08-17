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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat vedetele pe pistă! Ce echipă a fost penalizată din cauza ieșirii în decor

Episodul 13 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 17 august 2026. Prima probă a săptămânii a fost cea de karturi, pe un circuit cu 15 viraje, omologat atât pentru agrement, cât și pentru competiții. Giulia și Vlad s-au arătat încântați de alegerea lui Nea Mărin, mai ales că amândoi sunt pasionați de mașini, motoare și karturi.
Luni, 17.08.2026, 21:30
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă le-a făcut Liviu Vârciu lui Rikito și Sonny: Fugea de parcă era Sonic!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă le-a făcut Liviu Vârciu lui Rikito și Sonny: Fugea de parcă era Sonic!

Logo show Luni, 17.08.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu și Andrei au intrat cu karturile pe circuit spre disperarea lui Sonny: Ne-au ocupat pista!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu și Andrei au intrat cu karturile pe circuit spre disperarea lui Sonny: Ne-au ocupat pista!

Logo show Luni, 17.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito nu reușește să-și învingă fobia de melci! Nea Marin: Japonezul se sperie de ei, dar îi mănâncă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito nu reușește să-și învingă fobia de melci! Nea Marin: Japonezul se sperie de ei, dar îi mănâncă!

Logo show Luni, 17.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipa galbenă a câștigat misiunea de pe circuitul de karting

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipa galbenă a câștigat misiunea de pe circuitul de karting

Logo show Luni, 17.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut pe un circuit! Au primit sarcina de a construi karturi și de a le conduce!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut pe un circuit! Au primit sarcina de a construi karturi și de a le conduce!

Logo show Luni, 17.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mic dejun cu surprize de la nea Marin pentru vedete! Au primit șerpi și șoricei pe farfurie!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mic dejun cu surprize de la nea Marin pentru vedete! Au primit șerpi și șoricei pe farfurie!

Logo show Luni, 17.08.2026, 20:30 Mireasa, sezonul 14. Ultimele intrări în casa Mireasa! Cine sunt Stelian, Ionuț, Mircea, Alberto și Cristian

Mireasa, sezonul 14. Ultimele intrări în casa Mireasa! Cine sunt Stelian, Ionuț, Mircea, Alberto și Cristian

Logo show Luni, 17.08.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț schimbă jungla cu casa Mireasa! Cine sunt băieții care pornesc în căutarea dragostei

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț schimbă jungla cu casa Mireasa! Cine sunt băieții care pornesc în căutarea dragostei

Logo show Luni, 17.08.2026, 15:37 Mireasa, sezonul 14. Paula, Anne Mary și Rebeca încheie lista concurentelor

Mireasa, sezonul 14. Paula, Anne Mary și Rebeca încheie lista concurentelor

Logo show Luni, 17.08.2026, 15:02 Mireasa, sezonul 14. Cine sunt Irina, Andreea și Veronica și ce caută la un partener

Mireasa, sezonul 14. Cine sunt Irina, Andreea și Veronica și ce caută la un partener

Logo show Luni, 17.08.2026, 14:53 Mireasa, sezonul 14. Începe căutarea dragostei! Primele concurente au pășit în casă

Mireasa, sezonul 14. Începe căutarea dragostei! Primele concurente au pășit în casă

Logo show Luni, 17.08.2026, 14:22
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