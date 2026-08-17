Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat vedetele pe pistă! Ce echipă a fost penalizată din cauza ieșirii în decor

Episodul 13 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 17 august 2026. Prima probă a săptămânii a fost cea de karturi, pe un circuit cu 15 viraje, omologat atât pentru agrement, cât și pentru competiții. Giulia și Vlad s-au arătat încântați de alegerea lui Nea Mărin, mai ales că amândoi sunt pasionați de mașini, motoare și karturi.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă le-a făcut Liviu Vârciu lui...

Luni, 17.08.2026, 23:31

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu și Andrei au intrat cu karturile pe...

Luni, 17.08.2026, 23:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito nu reușește să-și învingă...

Luni, 17.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipa galbenă a câștigat misiunea de...

Luni, 17.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele s-au întrecut pe un circuit! Au...

Luni, 17.08.2026, 21:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mic dejun cu surprize de la nea Marin...

Luni, 17.08.2026, 20:30

”Ne așteptăm la ce e mai rău!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Miercuri, 12.08.2026, 23:32

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, pusă să tranșeze...

Miercuri, 12.08.2026, 23:08

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, nevoită să renunțe...

Miercuri, 12.08.2026, 22:37

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu l-a urmărit cu tractorul pe...

Miercuri, 12.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă victorie pentru echipa galbenă!...

Miercuri, 12.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, sensibilizată până...

Miercuri, 12.08.2026, 21:30