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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu i-a ascuns hainele lui Sonny! Cum a apărut finul lui nea Marin la masa festivă

Episodul 19 din data de 31 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Liviu Vârciu a mers în vestiar și i-a ascuns hainele lui Sonny. Astfel, căpitanul echipei galbene s-a văzut nevoit să ajungă în autocar în prosop. Farsa a continuat până la masa festivă, unde Sonny a apărut într-o ținută improvizată din două prosoape.
Luni, 31.08.2026, 23:29
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Competiția continuă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Competiția continuă! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 31.08.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe învingători. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe învingători. Ce farsă le-a făcut căpitanilor din echipa galbenă

Logo show Luni, 31.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au învățat să schimbe anvelope la un service! Ce tratament special au primit Sonny și Rikito

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au învățat să schimbe anvelope la un service! Ce tratament special au primit Sonny și Rikito

Logo show Luni, 31.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bella Santiago și Liviu Vârciu au intrat în cușca leilor! Ce a refuzat să facă artistul

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bella Santiago și Liviu Vârciu au intrat în cușca leilor! Ce a refuzat să facă artistul

Logo show Luni, 31.08.2026, 22:22 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba. Andrei și Liviu le-au făcut baie cu șampanie învingătorilor

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba. Andrei și Liviu le-au făcut baie cu șampanie învingătorilor

Logo show Luni, 31.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă provocare pentru vedete! Au fost nevoite să aranjeze o masă pentru zece persoane

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O nouă provocare pentru vedete! Au fost nevoite să aranjeze o masă pentru zece persoane

Logo show Luni, 31.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin nu se dezminte! Bella și Georgiana au primit șerpi la micul dejun!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin nu se dezminte! Bella și Georgiana au primit șerpi la micul dejun!

Logo show Luni, 31.08.2026, 20:30 Mireasa, sezonul 14. Ionuț a încercat să o cunoască mai bine pe Veronica! De ce s-a simțit concurenta iritată

Mireasa, sezonul 14. Ionuț a încercat să o cunoască mai bine pe Veronica! De ce s-a simțit concurenta iritată

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:59 Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, tot mai apropiați! Sunt cei doi pe drumul unei cunoașteri?

Mireasa, sezonul 14. Irina și Beleuț, tot mai apropiați! Sunt cei doi pe drumul unei cunoașteri?

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:52 Mireasa, sezonul 14. Pas important între Alberto și Claudia! Cei doi au decis să se cunoască mai bine

Mireasa, sezonul 14. Pas important între Alberto și Claudia! Cei doi au decis să se cunoască mai bine

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:23 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu se declară și ei un cuplu după petrecerea din weekend

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Radu se declară și ei un cuplu după petrecerea din weekend

Logo show Luni, 31.08.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary îl refuză ferm pe Mircea după ce concurentul ar fi „jucat la mai multe capete”

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary îl refuză ferm pe Mircea după ce concurentul ar fi „jucat la mai multe capete”

Logo show Luni, 31.08.2026, 14:58
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