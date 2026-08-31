Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu i-a ascuns hainele lui Sonny! Cum a apărut finul lui nea Marin la masa festivă
Episodul 19 din data de 31 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Liviu Vârciu a mers în vestiar și i-a ascuns hainele lui Sonny. Astfel, căpitanul echipei galbene s-a văzut nevoit să ajungă în autocar în prosop. Farsa a continuat până la masa festivă, unde Sonny a apărut într-o ținută improvizată din două prosoape.
Luni, 31.08.2026, 23:29