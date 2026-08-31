Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu i-a ascuns hainele lui Sonny! Cum a apărut finul lui nea Marin la masa festivă

Episodul 19 din data de 31 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Liviu Vârciu a mers în vestiar și i-a ascuns hainele lui Sonny. Astfel, căpitanul echipei galbene s-a văzut nevoit să ajungă în autocar în prosop. Farsa a continuat până la masa festivă, unde Sonny a apărut într-o ținută improvizată din două prosoape.

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Luni, 31.08.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-a răzbunat Liviu Vârciu pe...

Luni, 31.08.2026, 23:00

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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba. Andrei și...

Luni, 31.08.2026, 22:00

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Luni, 31.08.2026, 21:00

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Luni, 31.08.2026, 20:30

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Miercuri, 26.08.2026, 23:35

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Miercuri, 26.08.2026, 23:20

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Miercuri, 26.08.2026, 23:00

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Miercuri, 26.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat proba de la...

Miercuri, 26.08.2026, 22:05