Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă dificilă pentru concurenți la Casa Brambura! Nea Marin: Veți avea de asamblat un puzzle pe nevăzute!

Episodul 17 din data de 25 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa roșie și echipa galbenă se vor confrunta la Casa Brambura, unde vor avea parte de o nouă probă solicitantă. Cele două tabere și-au făcut strategiile înainte de start și au intrat în competiție hotărâte să obțină cât mai multe puncte.

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