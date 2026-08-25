Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă dificilă pentru concurenți la Casa Brambura! Nea Marin: Veți avea de asamblat un puzzle pe nevăzute!
Episodul 17 din data de 25 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa roșie și echipa galbenă se vor confrunta la Casa Brambura, unde vor avea parte de o nouă probă solicitantă. Cele două tabere și-au făcut strategiile înainte de start și au intrat în competiție hotărâte să obțină cât mai multe puncte.
Marti, 25.08.2026, 21:00