Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă dificilă pentru concurenți la Casa Brambura! Nea Marin: Veți avea de asamblat un puzzle pe nevăzute!
Logo show

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă dificilă pentru concurenți la Casa Brambura! Nea Marin: Veți avea de asamblat un puzzle pe nevăzute!

Episodul 17 din data de 25 august 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Echipa roșie și echipa galbenă se vor confrunta la Casa Brambura, unde vor avea parte de o nouă probă solicitantă. Cele două tabere și-au făcut strategiile înainte de start și au intrat în competiție hotărâte să obțină cât mai multe puncte.
Marti, 25.08.2026, 21:00
x
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a făcut show pe tobogan și s-a filmat și pentru fanii săi din social media!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a făcut show pe tobogan și s-a filmat și pentru fanii săi din social media!

Logo show Marti, 25.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat confruntarea de la Casa Brambura. A fost o luptă strânsă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce echipă a câștigat confruntarea de la Casa Brambura. A fost o luptă strânsă!

Logo show Marti, 25.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cea mai mare supărare a lui Liviu Vârciu: E ziua fetei mele și nu pot fi alături de ea!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cea mai mare supărare a lui Liviu Vârciu: E ziua fetei mele și nu pot fi alături de ea!

Logo show Marti, 25.08.2026, 21:00 Mireasa, sezonul 14. Povestea tristă a Andreei! Tânăra spune că nu a primit iubirea de care avea nevoie din partea părinților

Mireasa, sezonul 14. Povestea tristă a Andreei! Tânăra spune că nu a primit iubirea de care avea nevoie din partea părinților

Logo show Marti, 25.08.2026, 16:00 Mireasa, sezonul 14. Beleuț îl provoacă din nou pe Valentin! Gesturile lui îi ating punctul sensibil

Mireasa, sezonul 14. Beleuț îl provoacă din nou pe Valentin! Gesturile lui îi ating punctul sensibil

Logo show Marti, 25.08.2026, 15:47 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, la prima cină alături de băieți! Cum au decurs interacțiunile

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, la prima cină alături de băieți! Cum au decurs interacțiunile

Logo show Marti, 25.08.2026, 15:24 Mireasa, sezonul 14. Maria, dezvăluiri despre o relație complicată și o decizie care i-a schimbat viața

Mireasa, sezonul 14. Maria, dezvăluiri despre o relație complicată și o decizie care i-a schimbat viața

Logo show Marti, 25.08.2026, 15:06 Mireasa, sezonul 14. Veronica s-a simțit atacată de Maria și declarațiile ei

Mireasa, sezonul 14. Veronica s-a simțit atacată de Maria și declarațiile ei

Logo show Marti, 25.08.2026, 14:56 Mireasa, sezonul 14. Tensiuni în bucătărie! O simplă bucată de carne a dus la discuții aprinse

Mireasa, sezonul 14. Tensiuni în bucătărie! O simplă bucată de carne a dus la discuții aprinse

Logo show Marti, 25.08.2026, 14:37 Mireasa, sezonul 14. Tensiuni în casa Mireasa! Alberto își exprimă vehement nemulțumirea, cu săgeți către Amira

Mireasa, sezonul 14. Tensiuni în casa Mireasa! Alberto își exprimă vehement nemulțumirea, cu săgeți către Amira

Logo show Marti, 25.08.2026, 14:33 Super Neatza. Obiecte din ceramică inspirate de mare.

Super Neatza. Obiecte din ceramică inspirate de mare.

Logo show Marti, 25.08.2026, 11:16 Super Neatza. Jocul balonul Mortal Kombat îi pune pe concurenți la grea încercare

Super Neatza. Jocul balonul Mortal Kombat îi pune pe concurenți la grea încercare

Logo show Marti, 25.08.2026, 11:04
x